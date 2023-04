Pošťačka o propouštění: Ministr a vedení viděli poštu maximálně ve filmu

Pro Českou poštu pracuje přes dvacet let. Svůj rajon každý den obchází s vozíkem, který váží dvacet, ale mnohdy i více kilogramů.

Za roznášení zásilek měsíčně dostane 22 tisíc čistého plus má nárok na benefity. Musí proto mít druhou práci. Teď se bojí, že po chystaném propouštění nebude doručování fyzicky zvládat.

„Viděli poštu tak maximálně ve filmu. Rozhodují o něčem, o čem vůbec nic nevědí,“ říká na adresu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a vedení státního podniku.

„Jsme vynervované, utahané a rozčílené,“ přibližuje doručovatelka z Prahy v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Kvůli obavě z výpovědi si přála zůstat v anonymitě, redakce ale její totožnost zná.

Řeklo vám vedení konkrétně, jak bude vaše práce za dva měsíce vypadat?

Nahlas to zatím nikdo neřekl. Když propustí 500 doručovatelů, pro koho to bude úleva? Lidé jsou teď na Českou poštu hodně naštvaní a my jsme hromosvod. Každý den budeme doručovat jeden okrsek, ostatní stojí. Vyplývá to z toho, že každý den budeme nosit poštu za tři dny. To je tedy úleva.

Druhá vlna propouštění Podle interního dokumentu, který mají Seznam Zprávy k dispozici, hrozí zrušení dalších až 529 pozic, zejména doručovatelů. Podle pošty ale bude reálně odchozích zaměstnanců méně. Úřad práce v pátek informoval o druhém kole hromadného propouštění. O práci mají přijít hlavně listovní doručovatelé, konkrétně může být vyhozeno až 442 zaměstnanců na této pozici. Propouštění se má dotknout i balíkových doručovatelů. Pošta oznámila Úřadu práce propouštění doručovatelů. Kde jich skončí nejvíc?

Jak teď vypadá váš pracovní den?

Přicházím do práce před šestou ráno, poté si jdeme do třídírny nabrat materiál. Třídíme si to na obyčejnou poštu a doporučenou poštu. Napíšeme rekomanda, sbalíme to a jdeme ven.

Pro poštu pracujete přes dvacet let, jak vnímáte současné propouštění a rušení 300 poboček?

Myslím si, že to vedou od desíti k pěti. Proto jsem se teď ozvala. Už se na to nemůžu dívat. Nás pošťáků se už někdo musel zastat. Atmosféra v práci je špatná. Jsme vynervované, utahané a rozčílené. Navíc nevíme, co s námi bude. Bojíme se, že to od 1. července fyzicky nezvládneme. Předrozvoz materiálu vlastně nebude existovat. My si nesmíme nic posílat a musíme to všechno nosit. A pošty, které zůstanou, nejsou nafukovací. Kvalita doručování zásilek se ještě zhorší.

Reakce České pošty Mluvčí České pošty Matyáš Vitík reagoval na obavy poštovní doručovatelky, že bude mít od 1. července více práce. „Postupy budou nastavené tak, aby v žádném případě nedocházelo k přetěžování. Objem listovních zásilek neustále klesá o cca deset procent ročně, velký zásah do objemu přepravované hmoty přinesly povinné datové schránky pro ičaře,“ uvedl mluvčí ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

S penězi vycházíte?

Není to k uživení, proto těžko shání lidi. Ve svých dvou rajonech mám hodné lidi a těžce nesou, že by o mě mohli přijít. Hodně tam pracují emoce. Lidé nás teď i litují a mají soucit.

Jak z vašich zkušeností v terénu vnímají senioři personální škrty a zavírání poboček?

Jako lidé jsme pro ně hodně důležití. Jsme mnohdy jediní, které za ten týden nebo měsíc vidí. Měla jsem paní, která mohla pouze sedět nebo ležet, a když mi měla dojít na vzdálenost pár metrů otevřít, šla to dvacet minut. Když jsem jí nesla důchod, tak jsem si sedla na schody, vyplňovala papíry a čekala, až přijde. Takový člověk si skutečně nemůže jít stoupnout do fronty na poštu.

A kromě toho – s některými lidmi se známe celé roky, jsme skoro součástí jejich rodin a řešíme s nimi věci, o kterých nemají nahoře ani tušení. Myslím, že si pošta naštvala mnoho potenciálních zákazníků. Ona je ale asi nepotřebuje…

Co říkáte argumentu, že by si i senioři měli například důchod víc posílat na účet a využívat možnosti plateb přes internet?

Že to je nesmysl. Hodně lidí zkrátka tu techniku neovládá. My na seniory nebudeme mít čas, protože budeme letět. Nebudeme mít ten den jen jeden rajon. Když budou kolegyně pryč kvůli dovolené nebo nemocné, tak se stane, že nás zůstane jenom část. Umím si to představit, a proto se toho strašně bojím. Nejsou nám schopni dát kompletní informace a všichni z jejich chování cítíme, že je jim to jedno.

Zvažujete výpověď?

Svoji práci miluji, ale za těchto podmínek a v mém věku si nejsem jistá, zda ji fyzicky zvládnu. Chtěla bych zůstat, ale nechci se dostat do situace, že mi to nepůjde a položím to. Česká pošta si totiž může dovolit ten luxus nechat odcházet pracovité a slušné zaměstnance. Vedení si neváží svých zaměstnanců a poškozuje dobré jméno České pošty.

Ministr Rakušan říká, že i když se sníží počet poboček, bude mít Česko stále nejhustší síť poboček v Evropské unii.

Pan ministr si asi nechodí vyzvedávat dopisy na poštu a není důchodce, který sotva leze. Jsem z pana ministra a jeho postupu zklamaná. Přitom jsem jeho volička a hrozně jsem se těšila, že udělá pořádek.

Chci tímto vyzvat vedení České pošty a pana ministra, aby přišli k nám na dodejny, vzali si vozíky, brašny, batohy a tašky a přišli nám ukázat, jak jim to ulehčení hezky půjde. Viděli poštu tak maximálně ve filmu, rozhodují o něčem, o čem vůbec nic nevědí.

Co říkáte na nabídky, že můžete jít pracovat třeba pro Vězeňskou službu nebo Úřad práce?

Určitě na mě po těch letech čekají s otevřenou náručí. Jednu pracovní nabídku ale mám a vážně ji zvažuji.

Vy i vaše kolegyně víte, zda dostanete výpověď?