Pošta oznámila Úřadu práce propouštění doručovatelů. Kde jich skončí nejvíc?

Vyplývá to z dokumentu Informace o záměru organizační změny, který má redakce k dispozici. Podle něj může být propuštěno celkem až 529 zaměstnanců.

Už dříve pošta oznámila, že k 1. červenci zruší 950 pracovních míst, to se dotkne hlavně zaměstnanců přepážek.

„V pátek jsme na Úřad práce oznámili záměr o hromadném propouštění. Typových pozic, kterých se to týká, je 529. Je to maximální možné číslo, reálně odchozích zaměstnanců bude méně. Většina typových pozic jsou listovní doručovatelé a souvisí to s optimalizací listovní doručovací sítě vzhledem k úbytku listovních zásilek,“ napsal ve vyjádření pro Seznam Zprávy mluvčí.