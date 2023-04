Na poště se propouští. „Snad se mě budou snažit zachránit,“ říká pošťačka

Dnešním dnem začalo na Českých poštách propouštění. Celý proces má trvat do konce dubna. Seznam Zprávy zjišťovaly v Pardubickém kraji, za jakých podmínek jsou zaměstnanci pošt vyhozeni. Písemnou výpověď však hned v pátek nikdo z oslovených nedostal.

„Nemám výpověď v ruce, je ale velmi pravděpodobné, že ji do konce dubna dostanu. Pokud se tak stane, budu chtít odstupné a odejít z České pošty. Nabídku práce od Úřadu práce nebo Vězeňské služby určitě nevyužiju. Nevíme nic, je to pocit nejistoty,“ vysvětluje sklesle.

Že přijde o práci, hrozí i další pošťačce, která sedí za přepážkou jedné ze šesti rušených poboček v Pardubicích. Opět pouze pod podmínkou anonymity řekla, že výpověď zatím nedostala a doufá, že ji ani nedostane. S obavami vyhlíží příští týden, co se bude dít.

„Doufám, že se mě budou snažit zachránit a přemístí mě někam jinam. Zatím jsem výpověď nedostala, klidně to ale může nastat, možná to bude spíš příští týden,“ uvedla.

Reportér Seznam Zpráv se ptal na propouštění celkem na pěti pobočkách v Pardubickém kraji jak pošťaček za přepážkami, tak i listovních doručovatelek. Hovořit s novinářem ale odmítaly, prý to mají striktně zakázané.

„Zatím nic nevíme, nesmím vám nic říkat. Vždy se to dozvíme jako poslední,“ říká v rychlosti poštovní doručovatelka během toho, co dává dopisy do kufru auta a odjíždí.