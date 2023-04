Hromadné propouštění na poště začne v pátek

„Mělo by to probíhat od 21. dubna,“ odpověděla v SMS zprávě šéfka největších odborů podniku Jindřiška Budweiserová na dotaz Seznam Zpráv, kdy Česká pošta začne rozdávat výpovědi.

„Neznamená to, že z pobočkové sítě odejde 950 zaměstnanců, bude to počet menší. Jednak našim zaměstnancům nabídneme uplatnění v jiných profesích s jinou kvalifikací, v profesích, kde máme nedostatek zaměstnanců (například balíkoví doručovatelé), zaměstnancům, kteří mají certifikace a odbornost, nabídneme participaci na projektu Pošta Partner, kdy mohou sami být provozovateli nebo se stát zaměstnanci společností, které již nyní provozují tyto pobočky a které mají zájem rozšířit provozovny, kde by pracoval námi vyškolený personál,“ uvedl už dříve pověřený generální ředitel pošty Miroslav Štěpán.

Vyplynulo to z průzkumu agentury NMS Market Research, kterého se v dubnu účastnilo na 1300 respondentů a jehož výsledky má k dispozici ČTK. Podle nich lidé většinou chodí na poštu alespoň jednou za měsíc, uvedlo to 52 procent dotázaných.

Minimálně jednou týdně navštěvuje poštu podle průzkumu 12 procent lidí, zatímco třetina veřejnosti tam chodí méně často než jednou do měsíce. „Četnost návštěv pošty se výrazně neliší u jednotlivých věkových skupin. Podobná je u seniorů nebo u lidí ve středním věku. Výjimkou jsou jen lidé od 18 do 26 let, kteří chodí na pobočky pošty méně. Konkrétně 48 procent z nich navštěvuje poštu méně než jednou do měsíce,“ uvedli autoři průzkumu.