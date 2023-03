Kolik dostanou vyhození pošťáci? Nejvíc ti, kteří odpracovali 25 let

Řeší se také, jak to bude s odstupným. Plán je jasný: Peníze navíc mají dostat ti, kteří ve státním podniku nepřetržitě odpracovali 15 či dokonce 25 let.

d) další odstupné [nad odstupné dle písm. a) a v případně splnění stanovených podmínek i podle písm. b) a c)] ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnancům skončí dohodou dříve, než by jim začala plynout výpovědní doba. Pokud pracovní poměr skončí dohodou v průběhu výpovědní doby, snižuje se odstupné o jednonásobek průměrného měsíčního výdělku za započatý měsíc výpovědní doby.

c) další odstupné [nad odstupné dle písm. a)] ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnancům, kteří ke dni skončení pracovního poměru odpracovali u Česképošty, s.p., a jejích právních předchůdců nepřetržitě 25 let a více,

„Na poměry kraje není číslo 300 propuštěných samozřejmě nikterak vysoké, ale nesmíme v něm vidět jen číslo. Jsou to lidské osudy, a proto vítám, že pošta slíbila pomoci zaměstnancům s hledáním nového uplatnění, stejně jako to, že ministr vnitra avizoval, že mohou najít uplatnění třeba na úřadech práce, kde úředníci chybí,“ napsala Seznam Zprávám hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) soudí, že se do pošty všichni báli zasáhnout, i když je v problémech už delší dobu. Míní, že teď už není jiná možnost než to řešit. „Hasíme požár. Ale myslím, že bychom měli počkat na to, až bude hotový ucelený návrh, a předpokládám, že nás pak Ministerstvo vnitra seznámí s tím, co to znamená v jednotlivých krajích,“ napsal v SMS zprávě.