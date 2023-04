Pošťačka: O výpovědích zatím nic nevíme, zase to odnesou lidé dole

Ve čtvrtek před polednem jsou v menší pobočce pošty ve Středočeském kraji otevřené dvě přepážky a uvnitř dva zákazníci - muž chce poslat doporučený dopis, seniorka vedle něj si kupuje tři losy.

Podle plánů vedení státního podniku se tato pošta za pár měsíců zavře. Jedna ze zdejších zaměstnankyň Seznam Zprávám - pod podmínkou anonymity - říká, že to je také jediná zpráva, kterou od nadřízených mají.

„Víme, že jsme na seznamu. Lidem se to nelíbí, chodí sem a nadávají. Mně asi přesunou jinam, jak na tom budou kolegyně, nevím,“ rozpovídá se.

Informace prý nikdo nemá ani ohledně výpovědí. „Musí to ale být do konce dubna. Odnesou to zase lidé dole, my a doručovatelé, to jsou ti nejnižší lidé z pošty, ale nejdůležitější,“ posteskne si, zatímco za přepážkou razítkuje obálky.

Výpovědi do konce dubna

Předsedkyně největších poštovních odborů Jindřiška Budweiserová potvrzuje, že by se zaměstnanci o výpovědích měli dozvědět během příštích pár týdnů.

„Když se to projedná, tak poté vedoucí řeší pracovněprávní věci, včetně předání výpovědi. Pokud má zaměstnanec skončit do konce června, tak se to musí stihnout do konce dubna kvůli dvouměsíční výpovědní lhůtě.“

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík pro Seznam Zprávy potvrdil, že výpovědi budou rozdány koncem dubna, po 30denní lhůtě od oznámení záměru o hromadném propouštění na Úřad práce.

Česká pošta zruší koncem června 300 poboček a 950 pracovních míst. Dalších 500 pozic škrtne v logistické síti, jak začátkem týdne oznámil pověřený generální ředitel pošty Miroslav Štěpán.

„Neznamená to, že z pobočkové sítě odejde 950 zaměstnanců, bude to počet menší. Jednak našim zaměstnancům nabídneme uplatnění v jiných profesích s jinou kvalifikací, v profesích, kde máme nedostatek zaměstnanců (například balíkoví doručovatelé), zaměstnancům, kteří mají certifikace a odbornost, nabídneme participaci na projektu Pošta Partner, kdy mohou sami být provozovateli nebo se stát zaměstnanci společností, které již nyní provozují tyto pobočky a které mají zájem rozšířit provozovny, kde by pracoval námi vyškolený personál,“ uvedl šéf pošty.

Šéf Federace výkonných zaměstnanců České pošty Miroslav Prokop je rád, že zaměstnanci pošty, kterých se budou výpovědi týkat, dostanou šanci najít práci jinde.

„Je dobře, že Česká pošta vstoupila do jednání s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, Vězeňskou službou, Úřadem práce a dají zaměstnancům najevo, že tam mohou zažádat o práci. V těchto profesích si navíc zaměstnanci finančně přilepší. Jsou to podniky, které platí rozhodně lépe než pošta,“ řekl Seznam Zprávám.

Úřad práce nebo Vězeňská služba

Vyhozené pošťáky by ve svých řadách přivítala i Městská policie Pardubice. Ta má aktuálně pět volných tabulkových míst na pozici strážník, ale nebrání se ani přijetí vyššího počtu lidí.

„Každý strážník musí projít přijímacím pohovorem. Jeho součástí jsou psychologické a fyzické testy a doložení potřebných potvrzení. Poté následuje čtyři týdny trvající přípravný kurz zaměřený na právní a praktickou problematiku městské policie. Kurz je zakončený zkouškou před komisí Ministerstva vnitra. Splní-li uchazeč tyto podmínky, stává se strážníkem,“ popsal podmínky přijetí mluvčí Jiří Sejkora.

Vedení pošty avizovalo zrušení 300 poboček, například v Brně ale upozorňují na další změny.

Podle předloženého seznamu v Brně zanikne 12 poboček, pět z toho se nachází v městské části Brno-střed. Další dvě ale čeká přesun jinam.

„Přišly za námi zástupkyně České pošty s tím, že se nám dvě pobočky budou přesouvat. Následně jsme se z médií dozvěděli, že se nám zbylých pět poboček bude úplně rušit. Na to nás zástupkyně nepřipravily,“ řekla Seznam Zprávám mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

Památkově chráněná budova pošty u hlavního vlakového nádraží je Brňany oblíbená, patří k největším v Česku.

Oproti dosavadnímu velkému provozu si budou lidé zvykat na malou přepážkovou pobočku v obchodním domě Letmo, který stojí naproti nádraží. Pošta tam obsadí jen čtvrté patro. Úplně zanikne také pobočka v Orlí ulici, nově bude v Šumavské.

Hlavní problém ale radnice vnímá v dostupnosti služeb. „Poštu na hlavním nádraží považujeme za celobrněnskou. Nachází se v oblasti hlavního dopravního uzlu, takže na ni jezdili občané z celého Brna,“ řekla mluvčí Dobešová. Přesunutím na nové místo se zmenší prostory a i nabídka služeb.

Dostupnost se zhorší zejména pro starší a nemohoucí lidi. Ti využívali pobočky pošty v bezprostřední blízkosti zastávek hromadné dopravy, což v nových lokacích nebude možné.

„Ta pošta z hlaváku mě nejvíc zaskočila. Bude se přesouvat do vrchního patra obchodního domu, kde věčně nefungují eskalátory a výtahy nejezdí. Nemyslím si, že to bude fungovat,“ reagovala na přesun jedna ze seniorek.