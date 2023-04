Vedení pošty tají analýzu, podle které vybíralo „zbytečné“ pobočky

Kolik lidí odbaví pošta, kterou vám chtějí zrušit? Jak dlouhá je na ní čekací doba, jaká jsou v okolí parkovací místa nebo jak dlouho vám to k ní trvá dojet městskou hromadnou dopravou? I takové informace by měly být v analýze, podle které se vedení České pošty rozhodovalo o zrušení poboček po celém Česku.

Svaz měst a obcí dnes po mimořádném jednání vyzval vedení státního podniku k hledání společného řešení. „Myslíme, že finální číslo by mělo být stanovené až poté, co se uskuteční debaty na obcích,“ uvedl Lukl. Stát by se podle něj neměl upínat ke konkrétnímu číslu zrušených pošt, ale spíše k tomu, aby zredukovaná nabídka fungovala tak, jak má, a nedošlo v některých případech ke kolapsu zbývajících poboček.