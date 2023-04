Pošta zruší 950 míst, propuštění by mohli najít uplatnění i u Vězeňské služby

Podle plánu má do poloviny roku skončit téměř desetina pošt – konkrétně 300 z celkem 3200 poboček. Redukce se má týkat obcí, kde žije více než 2500 obyvatel.

„Docházková vzdálenost by měla být tři kilometry vzdušnou čarou namísto současných dvou kilometrů,“ řekl novinářům pověřený zástupce generálního ředitele Miroslav Štěpán.

Zájem o poštovní služby podle něj klesá. „Zatímco v roce 2018 jsme provedli 213 milionů transakcí, predikujeme, že v letošním roce to bude 125 milionů transakcí,“ nastínil.

„Neznamená to, že z pobočkové sítě odejde 950 zaměstnanců, bude to počet menší. Jednak našim zaměstnancům nabídneme uplatnění v jiných profesích s jinou kvalifikací, v profesích, kde máme nedostatek zaměstnanců (například balíkoví doručovatelé), zaměstnancům, kteří mají certifikace a odbornost, nabídneme participaci na projektu Pošta Partner, kdy mohou sami být provozovateli nebo se stát zaměstnanci společností, které již nyní provozují tyto pobočky a které mají zájem rozšířit provozovny, kde by pracoval námi vyškolený personál,“ podotkl.