Den s pošťákem: Mám základ 25 tisíc hrubého a nárok na jedny boty ročně

Je všední den dopoledne a reportér Seznam Zpráv se schází s pošťákem z Prahy na jednom ze sídlišť. Pod podmínkou anonymity souhlasil s tím, že ukáže, jak vypadá jeho pracovní den. Redakce jeho jméno i působiště zná.

Na sobě má modrou vestu s bílým logem České pošty na zádech, džíny a přes rameno modrou brašnu. V klasickém žlutém poštovním autě už má v zadní části v šedivých plastových boxech srovnanou poštu, kterou musí rozvést.

Jsou vidět dopisy, časopisy, doporučená psaní. Pošťák předem ví, jaký „rajon“ ho dnes čeká. Na mapě ukazuje, v jakých ulicích se bude pohybovat. Před samotným výjezdem si vše připravil a jednotlivé hromádky má smotané gumičkou, aby si po příjezdu na místo mohl konkrétní dopisy už jen vložit do brašny a začít obcházet jednotlivé vchody.

„Tady je obyčejná pošta, tady doporučené zásilky na jeden rajon. Pracuji od rána, musí se nejdřív vytřídit pošta, co nám přivezou. Ve třídírně se to vytřídí na čety, každá četa si to vezme a poté se to dělí na rajony. Každý člověk si to na stole rozdělí do boxů, rozdělí si rekomanda (doporučená psaní, pozn. red.). Sepsat, vytisknout, zabalit, někdo do vozíků, někdo do auta. Do půl desáté se vychází,“ vysvětluje pošťák postup před tím, než se vyrazí do terénu.

Poté se odjíždí na první sídliště, ke každému vchodu se ale nezajíždí autem. Pošťák vystoupí z auta, vloží do brašny poštu pro konkrétní ulici a jde se roznášet. S sebou má klíče od vchodů do domů, velmi často si otevírá čipem. Jde o velké svazky klíčů nebo čipů s označením čísla popisného.

Poté, co pošťák vejde do prvního domu, s velkým přehledem a rychlostí vhazuje dopisy nebo časopisy do poštovních schránek. Za pár minut je hotovo a jde se k dalšímu vchodu. Pracovní doba je podle pošťáka osm hodin s tím, že má půl hodiny na oběd. To, že poštu čekají personální škrty i zavírání poboček, ví. O své místo se ale nebojí.

„Tento týden ráno na poradě nám řekli, že se budou zavírat pobočky a propouštět lidé. Některých pošťaček se to dotkne, vím o nich, budou to jednotlivci,“ říká během toho, co otevírá dveře dalšího vchodu do paneláku a popisuje, co je na práci pošťáka težké.

„Nejnáročnější bylo se to naučit. Nejsem zvyklý, že třeba do týdne novou práci neovládám. Na poště to trvá přibližně tři měsíce, než se zajedete. První dva dny jsem byl na rozpacích, jestli jít pryč, nebo zůstat. Mám klasickou pracovní smlouvu.“

Po asi dvou hodinách roznášky se ze sídliště přesouvá pošťák do oblasti, kde má dopisy pro firmy. Jsou mezi nimi prodejci automobilů, prodejna elektroniky nebo pekárna. Právě tady pošťák dostává od prodavačky jen tak dvě koblihy. „To máte za tu poštu,“ předává sladké pečivo v pytlíku prodavačka. „Občas jsou lidé takto hodní, je to ale výjimka,“ komentuje s úsměvem na tváři pošťák návštěvu pekárny.

Poté následuje doručení pošty do čtvrti, kde jsou rodinné domy. Tady se pošťák dostává během vhazování dopisů do schránek k tomu, kolik si v České poště vydělá a jaké má benefity.

„Mám základ 25 tisíc hrubého, je k tomu pohyblivá složka 2500 korun. Kolegyně, co chodí pěšky, mají ještě méně. Z benefitů máme Multisport kartu, stravenky. Dopis zdarma poslat nemůžeme a nemáme proplacenou třeba Lítačku. Proplatí nám jednou za rok černé boty do 1500 korun,“ říká pošťák k benefitům.

Uvítal by stejně jako asi každý zaměstnanec, kdyby dostal přidáno a kdyby se Česká pošta více modernizovala. Podle svých slov třeba na pobočce pracuje na stole z roku 1970 a podklady k roznášce si tiskne na jehličkové tiskárně. Za jeden den s pošťákem ušel reportér Seznam Zpráv sedm kilometrů.

Poté se vrací na pobočku, kde nemá konec pracovní doby a musí třeba zapsat doporučené dopisy, které se nepodařilo osobně doručit.

Česká pošta v souvislosti se snižováním počtu poboček rozdá výpovědi zhruba 1600 zaměstnancům. Česká pošta se chystá na zrušení 300 z 3200 poboček. Pošty mají být rušené ve větších obcích nad 2500 obyvatel, kde je více poboček. Docházková vzdálenost na nejbližší poštu tak stoupne ze dvou na tři kilometry. Propouštěným zaměstnancům firma nabídne jinou pracovní pozici nebo rekvalifikaci.