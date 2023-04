„Vybírat si důchod na poště je nebezpečné, časem přijde změna,“ říká Rakušan

Vláda rozjela největší změnu ve fungování České pošty za dlouhé roky. Chce zrušit 300 poboček a spustit její transformaci. Podle mnoha expertů je ale na záchranu těžce ztrátového státního podniku pozdě. Co stát od pošty chce?

Hostem Ptám se já byl předseda hnutí STAN, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan.

Česká pošta plánuje snížit počet poboček o 300 k polovině roku a v souvislosti s tím zrušit 950 pracovních míst. Dalších 500 míst škrtne v logistické síti. Začátkem týdne to oznámil pověřený generální ředitel pošty Miroslav Štěpán.

Zrušením části poboček chce podnik ušetřit zhruba 700 milionů korun ročně. Letos by mu tento krok měl pomoci vyhnout se pádu do insolvence. Za loňský rok Česká pošta zvýšila ztrátu na 1,75 miliardy korun z předchozích 681 milionů korun. Šéf rezortu vnitra Vít Rakušan (STAN) v souvislosti s tím prohlásil, že „rušení poboček je záchranná brzda“.

Většina dotčených obcí s rušením pošt na jejich území nesouhlasí a chce s vedením podniku ještě jednat. Ministr vnitra Rakušan chce stihnout schůzky se starosty jednotlivých obcí ještě během dubna. Na dnešním jednání sněmovního bezpečnostního výboru řekl poslancům, že tři čtvrtiny starostů už mají dohodnutý termín s komunikačním týmem vedení pošty.

Dnešní mimořádné jednání výboru vyvolala opozice, která se v minulých dnech a týdnech neúspěšně snažila prosadit debatu o plánované transformaci pošty na plénu Sněmovny.

Jak velká redukce nakonec Českou poštu čeká? Podaří se zachovat funkční síť poboček? A bude stát poštu třeba za deset let ještě potřebovat?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Mnozí komentátoři mluví o tom, že pošta už je mrtvý podnik. Je mrtvá? – Česká pošta je mrtvá v tom konceptu, ve kterém funguje teď, tedy s 3200 pobočkami. I když škrtáme, tak stále máme tu nejhustší síť poboček v EU. Zůstaneme na čísle 2900. Česká pošta se svojí unikátní pobočkovou sítí určitě do budoucna mrtvá není.

1:50 Proč poštu potřebujeme? – Ta diskuze tady byla. Pokud máme pět daností – nejvíce zaměstnanců, nejvíce poboček, obrovskou finanční ztrátu, nespokojené zákazníky a stále generující finanční dluh –, tak musí přijít rozhodnutí. Buď že poštu nepotřebujeme a pojďme se jí nějak zbavit, aby na tom stát co nejméně prodělal, nebo potřebujeme. Já jsem na vládě přesvědčoval o tom, že Česká pošta má potenciál v té pobočkové síti, která stále zůstane obrovitánská, oslovovat lidi se službami, aby nemuseli jezdit z té jejich vesnice nebo menšího města do nějakého okresního města. Třeba za tím, že si potřebují požádat o sociální dávku, podporu v nezaměstnanosti. To jsou všechno věci, které ta pošta v digitálním světě může umět svým klientům už za dva roky nabídnout.

3:00 Ten start musel být radikální, já si za tím stojím. Prostě pošta musí přežít. Oznamujeme opatření, na která předchozí vlády neměly sílu a odvahu, protože takové kroky vždycky nějaké krátkodobé politické body stojí.

6:00 Analytické materiály pošta má, ty využívám. Má je od roku 2018. Je zarážející, že to dosud nikdo neřešil. (…) A máme samozřejmě hotový benchmark s poštami stejné velikosti v podobných zemích. A to je asi to nejlepší. Nevymýšlejme koncepty, které jsou už vymyšleny a jinde se velmi dobře osvědčily. (…) Vláda příští týden schválí definitivní počet rušených poboček. My se nezabýváme jednotlivými pobočkami, vláda pouze schvaluje návrh Českého telekomunikačního úřadu. Jednotlivé pobočky, charakter rušení a metodika jsou věcí managementu České pošty.

9:00 V této chvíli musíme garantovat, aby Česká pošta přežila. To je to, co teď děláme, je to zatažení za ruční brzdu. To nejsou vůbec tupé škrty. Ty ani nenavrhuje ministr, ale Český telekomunikační úřad jakožto dohledový nezávislý orgán.

10:30 Moje vize jsou cloudové služby pro obce, služby v kyberbezpečnosti, které obce v současné době vůbec nezvládají, služby pro občany, aby za nimi nemuseli dojíždět. My jsme garantovali jasně a dopředu, že do června tohoto roku bude ten koncept připraven. Neříkáme, že začne fungovat v červenci. Koncept transformace České pošty bude nabíhat postupně a finální produkt bude k dispozici v roce 2025.

15:00 Kolik poboček bude mít pošta v roce 2030 podle vašich představ? – Pokud se podíváme na model rakouské pošty, kde jsou necelé dva tisíce poboček, to je model, který si dokážu představit v tom klasickém pojetí služby. Zbytek služeb, který bude do těch 2900 poboček definovaných Českým telekomunikačním úřadem, si dokážu představit v tom modernějším a jasně definovaném partnerském pojetí.

25:00 Co byste doporučil lidem, jako jsme my dva, poštu nepoužívat? - Já bych obecně doporučil lidem používat digitální svět. Byl bych rád, kdyby stát zvládl ve spolupráci s Digitální agenturou masivnější edukaci v tom, co všechno Portál občana nabízí.

26:00 Kolik důchodců si nechává vyplácet důchody na poště? - Asi 700 tisíc, je to hodně. A není to dobře. (…) Ve vybírání důchodů na poštách vidím poměrně velké bezpečnostní riziko pro samotné seniory. Vybírat si někde svoji měsíční hotovost nepovažuji za šťastné. Do transformační debaty půjde i to, do jaké míry umožňovat lidem hotovostní služby tohoto typu.