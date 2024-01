Startují největší změny v bodech i pokutách na silnici. Část expertů má výhrady

Naopak u méně závažných přestupků by čekal větší benevolenci. „Třeba u špatného použití výstražných světel je nově možná pokuta až pět tisíc korun. To přece nedává smysl,“ dodal.

„Rakousko to v minulosti testovalo dokonce dvakrát, a to jen na 140 kilometrů za hodinu. Odborníci vyhodnotili, že navýšení nic nepřináší. Stejně to dopadlo na Slovensku,“ reagoval Sirota.

„Já s tím nemám vážný problém, pokud to ohlídají policisté. Bude to omezené proměnlivým dopravním značením podle počasí a provozu,“ namítl dopravní psycholog Michal Walter.

Nově také mohou řídit teenageři už od 17 let, nicméně první rok jen pod dohledem takzvaných mentorů, tedy zkušených řidičů. Nejčastěji půjde o rodiče. Mentor musí mít řidičák přes 10 let, v posledních pěti letech bez zabavení. Nesmí mít žádné trestné body. Každý mladý řidič může mít až čtyři mentory, zapsané v registru řidičů.

„Je to osvědčené v zahraničí. Rozhodující je kvalita mentora – aby dítě neučil, co sám nedodržuje. V automotoklubu jsme přesvědčení, že by na to mělo navázat další vzdělávání mladých řidičů,“ řekl Sirota.