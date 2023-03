Tušl si odpyká 15 měsíců ve vězení za vydírání a vyhrožování

O dva týdny později se pak dostal do konfliktu v pražských Vysočanech v autobuse, kterým cestoval s družkou a jejich malým dítětem. Řidička na místo přivolala strážníky, protože Tušl i žena si v době pandemie odmítli nasadit respirátory. Další den Tušl přišel incident řešit do budovy městské policie a strážníkovi vzkázal, že ho rozseká a rozšlape mu hlavu.

„To, co je mi kladeno za vinu, je zkreslené, účelové a opět je to na něčí politickou zakázku,“ prohlásil dnes Tušl před soudem. Žena z facebooku ho podle něj dlouhodobě tyranizuje a pronásleduje. Už dříve si stěžoval na to, že mu členové skupiny přezdívají „Patuik“ a jeho přítelkyni „Douchová“.