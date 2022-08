Známí dezinformátoři jdou do vazby. Soud neuvěřil jejich slibům

„Návrh na vzetí obviněných do vazby byl k příslušnému soudu již podán, a to z důvodu vazby předstižné. O návrhu bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1,“ uvedl Cimbala.

„Oba obvinění byli vzati do vazby. A to kvůli obavě, že by opakovali či pokračovali v trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková. Dodala, že oba muži podali proti rozhodnutí stížnost. Tu bude posuzovat Městský soud v Praze. Tušl s Čermákem ale nyní míří do vazební věznice.