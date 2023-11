Ukrajinci přispěli miliardami korun do rozpočtu, říká šéf Úřadu práce

„Ten pozitivní dopad je obrovský a veřejnost si to možná ani neuvědomuje,“ říká o pracujících Ukrajincích v Česku Daniel Krištof, který se stal od září šéfem generálního ředitelství Úřadu práce.

V té souvislosti upozorňuje, že jakmile se konflikt na Ukrajině uklidní a lidé se tam začnou vracet, bude Česko čelit ještě větším problémům s nedostatkem zaměstnanců jak nyní. I proto už v současnosti hledá jeho úřad cesty, jak nasměrovat lidi do oborů, kde bude nouze o lidi největší.

Ředitel Úřadu práce hovořil také o změnách, ke kterým pod jeho vedením dochází ( čtěte zde ), a v druhé části rozhovoru popisuje, že ačkoli vyplácených dávek stále přibývá, peněz je podle něj na to v rozpočtu dost.

Ani v politické rovině, ve smyslu kolik peněz je na to vynakládáno?

Byla energetická krize a máme navíc humanitární dávky. To je něco, s čím se letos státní rozpočet musel vyrovnat. Zároveň je ale třeba říct, že jsme v situaci, kdy zhruba 120 tisíc pracujících Ukrajinců přispělo letos desítky miliard korun do státního rozpočtu. Ten pozitivní dopad je obrovský a veřejnost si to možná ani neuvědomuje.