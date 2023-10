Zaplatíme vám 50 tisíc na rekvalifikaci, lákal Jurečka. Někteří však narazili

Masérku Hanu Stránskou zaujala jarní výzva ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL), aby si lidé skrze nově vybudovaný e-shop hledali kurzy a rekvalifikace, které mohou mít proplacené až do výše 50 tisíc korun.

„Je mi 53 let a masáže dělám skoro dvacet let. Už mám nějaké fyzické problémy a vnímám, že to nebudu moci dělat do důchodu. Z toho důvodu jsem si říkala, že bych ráda rekvalifikaci,“ vysvětluje masérka.

Zjistila ale, že ve skutečnosti vše neprobíhá tak snadno, jak na jaře ministr prezentoval. „Kdokoliv, ať už je to zaměstnanec, student, senior, rodič na rodičovské, se bude moci podívat na e-shop a vybrat si z široké nabídky kurzů, co jemu vyhovuje,“ uváděl Marian Jurečka na tiskové konferenci, kde novinku prezentoval.

„Úřad práce může hradit zájemci o kurzy či rekvalifikaci náklady do souhrnné výše až 50 tisíc korun během tří let. Může tedy absolvovat několik kurzů, dokud částku nevyčerpá,“ doplňovala ho ředitelka Sekce zaměstnanosti Kateřina Štěpánková.

Žádost Hany Stránské ovšem úředníci zamítli. Myslela si, že špatně popsala svoji motivaci, a proto poslala žádost ještě jednou a svou motivaci rozpracovala. I ta byla zamítnutá.

„Vláda zvyšuje věk odchodu do důchodu, řekne vám, že má 50 tisíc na vaše vzdělávání, ale ve finále vám je nedají, protože to ve vašem případě nepovažují za účelné. Myslím si, že jsem ale případ, který by ji dostat mohl,“ říká Stránská.

Kouči? Nejsou na trhu žádaní

Seznam Zprávy kontaktovali i další žadatelé o rekvalifikační kurzy se stejnými zkušenostmi. „Volala mi paní z Úřadu práce a byla nepříjemná - že jsem si prý klikla na nějaký kurz a říkala mi, že to není tak jednoduché,“ popisuje Lucie, která žádala o rekvalifikaci v létě, kdy byla nezaměstnaná.

„Už si nevybavuji konkrétně jak, ale přišlo mi, že mě paní tlačila k tomu, abych řekla, že žádost stahuji. Já jsem vyměkla a řekla, že ano, a následně jsem dostala e-mail, kde to po mně chtěli písemně, ať to napíšu, že to stahuji,“ říká Lucie.

„Bohužel se celý projekt Jsemvkurzu.cz jeví velice prazvláštně, jelikož podmínky na internetových stránkách vypadají jednoduše. Realita je ovšem více složitá,“ říká sociální pracovník Josef S.

I jemu a jeho známé rekvalifikaci zamítli. S odůvodněním, že práci mají a z žádosti vyplývá, že jim nehrozí, že by o ni přišli.

Zároveň mají všichni tito žadatelé jedno společné – ucházeli se o rekvalifikační kurz na kouče. A argument úředníků byl, že nebudou podporovat rekvalifikaci na pozice, které nejsou na trhu práce požadované.

„Jak s tělem pracuji, tak jsem pochopila, že to napětí jde i přes hlavu a psychiku. Proto jsem chtěla udělat i trochu odbočku ze své masérské praxe,“ popisuje svůj důvod pro výběr kurzu Hana Stránská.

Kurzy a rekvalifikace Na webovém portále s nabídkou vzdělávání, které Ministerstvo práce na jaře spustilo, si mohou zájemci vybírat z kurzů a rekvalifikací - nejde je přitom zaměňovat, protože se mimo jiné liší i formou proplácení. Kurzy vzdělávání v digitálních dovednostech se proplácí maximálně do výšky 82 procent z celkového cenu kurzu. „Ovšem maximální výše příspěvku může být poskytnuta do 50 tisíc korun,“ vysvětluje Jakub Augusta, mluvčí Ministerstva práce. Limit 50 tisíc korun se přitom počítá za poslední tři roky. Zobrazit vše

Josef chtěl díky kurzu rozvíjet svoji práci s klienty a Lucie získat sebevědomí při hledání nového zaměstnavatele.

Posuzujeme uplatnění

Mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková už začátkem léta popisovala, že úředníci skutečně postupují důkladněji, než jak by se zdálo z jarní výzvy.

„Při schvalování rekvalifikací zohledňuje zejména možnost budoucího uplatnění v rekvalifikované profesi. Posuzujeme, jaká je poptávka po dané profesi a jak rekvalifikace pomůže ke zlepšení situace klienta na trhu práce, v kontextu jeho stávající kvalifikace a dosaženého vzdělání,“ vysvětlovala mluvčí.

Pokud žadatel potřebné pracovní kompetence v požadovaném oboru splňuje, nemusí být podle úředníků nezbytné a účelné rekvalifikaci financovat.

Také Kateřina Štěpánková, vrchní ředitelka Sekce zaměstnanosti, vysvětluje, že na proplacení kurzu není jednoznačný nárok. „Vždycky musíme posoudit, jestli žadateli můžeme peníze dát. Z pozice dobrého hospodáře tam toto posouzení vždycky musí být. A čísla ukazují, že u těch digitálních kurzů je zamítaných zájemců po celé republice do deseti procent,“ uvedla.

Odvolat se proti zamítnutí nelze. „Jestliže je zájemce o kurz přesvědčen, že kurz povede k jeho lepší uplatnitelnosti na trhu práce, může žádost podat opakovaně a soustředit se v ní na odůvodnění svého zájmu o kurz,“ uvedl mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Kouči budou třeba, ukazuje kompas

Kurz koučingu je akreditovaný kurz na ministerském e-shopu Jsemvkurzu.cz. Olga Kučerová, která stojí za vzdělávací společností Tamara Polanski, nerozumí výtce, že koučové nejsou na trhu práce žádaní. Samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí podle ní předpovídá, že bude potřeba více pracovníků s tímto zaměřením.

Odkazuje na Kompas - predikce trhu práce, podle jehož dat bude v roce 2026 potřeba v oblasti strategie a personálního řízení, kam kouči spadají, bezmála 52 tisíc pracovníků, letos je to 49 tisíc.

„Teď v pátek mi začíná výcvik a z šestnácti přihlášených mi schválili dva. Někteří ještě vůbec nedostali vyrozumění, přitom si na to musí brát dovolenou, kurz probíhá od pátku do pondělí,“ říká Olga Kučerová.

Vylučuje také to, že by kurz, který stojí 50 tisíc korun, šila na míru podmínkám, které na jaře ministerstvo oznámilo. „Je to dohledatelné, nikdy jsme nebyli ani levnější, ani dražší. Na začátku jsme stanovili cenu a tu držíme,“ říká Kučerová s tím, že kurz provozuje od roku 2021.

Redakce Seznam Zpráv oslovila i další poskytovatele kurzů zaměřených na koučing. Naprostá většina potvrzuje podobné zkušenosti - není jasno v tom, kterým žadatelům úřad kurz schválí a komu ne. Žadatelé se dozvídají verdikt často i na poslední chvíli.

Například Lenka Zelingrová z Koučing centra si ale překlopení nabídky rekvalifikačních kurzů do online podoby chválí a žádné zásadnější problémy nehlásí.