Zlepšete si kariéru, vyzývá ministerstvo. Nabízí až 50 tisíc

Psaní všemi deseti prsty na počítači, pracovník grafického studia, ale například i brašnářství nebo chůva pro děti do zahájení školní docházky.

To je jen namátkový výběr z řady kurzů, mezi kterými si můžou zájemci od dnešního dne vybírat na stránkách Jsemvkurzu.cz. Stojí za nimi Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce ČR.

Ministerstvo navíc hradí 82 procent z ceny kurzů zaměřených na digitální kompetence, a to až do výše 50 tisíc korun za tři roky na osobu. Právě na zlepšení práce s počítači a elektronickými zařízeními je e-shop primárně zaměřený.

„Je to nástroj, který navazuje na opravdu velmi silnou potřebu v příštích letech dokázat lidi na českém pracovním trhu dále vzdělávat,“ vysvětluje ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj se zhruba 90 procent pozic na pracovním trhu bude do roku 2030 proměňovat a bude potřeba, aby si lidé doplnili především digitální kompetence.

Kurzy pro studenta, podnikatele i seniora

V nabídce jsou ale i další – nejen digitální – kurzy, které mohou být hrazeny až ze sta procent.

„Kdokoliv, ať už je to zaměstnanec, student, senior, rodič na rodičovské, se bude moci podívat na e-shop a vybrat si z široké nabídky kurzů, co jemu vyhovuje,“ říká Marian Jurečka.

Podle ministra má e-shop má vést k tomu, že se lidé budou moci v rámci své pozice posunout a dosáhnout na vyšší plat či mzdu. „Doplňuji, že je to určené i pro lidi, kteří pracují jako osoby samostatně výdělečně činné,“ dodal ministr práce.

Podle ředitelky sekce zaměstnanosti na MPSV Kateřiny Štěpánkové se počítá s tím, že by se přes e-shop podařilo podpořit vzdělání 130 tisíc lidí. Z fondu Národního fondu obnovy na to mají vyčleněno 6,5 miliardy korun do roku 2025.

„Moc bychom si přáli, aby se nám to takto rozjelo,“ reaguje Štěpánková na otázku, jestli se počítá i s tím, že by mohl být zájem v následujících třech letech ještě větší. „I tito lidé se budou moci přihlásit, jen už to nebude financované z evropských peněz ale státního rozpočtu.“

Potřebná je Identita občana

Nejkratší kurz je stanovený na 16 hodin. „Umožňujeme tak například krátké víkendové kurzy. Lze si vybrat základní kurz a na to si nabalovat další,“ popisuje ředitelka sekce zaměstnanosti.

Přihlášení do kurzu skrze e-shop je možné skrze Identitu občana – například pomocí bankovní identity – podobně jako u žádostí o sociální dávky.

Účastníci kurzu se ale z technických důvodů na čas dostanou do evidence zájemců o zaměstnání na Úřadu práce.