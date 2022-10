Žádáte o příspěvek na bydlení? Tady je podrobný návod

Ministerstvu práce a sociálních věcí to umožnilo spustit on-line žádost o příspěvek .

„Potřebujeme stoprocentně vědět, že jste to vy. Jakmile budete chtít tento kanál použít, musíte mít elektronickou Identitu občana,“ vysvětluje Karel Trpkoš, náměstek ministra práce, odpovídající za informační technologie.

A teď druhá, komplikovanější podmínka: do výsledné výše dávky zásadně zasahuje takzvaný „normativ“. Jde o státem stanovený strop nákladů na bydlení, které žadatelům stát uznává.

Stručně řečeno jde o ochranu před tím, aby dávku nezneužívali spekulanti s bydlením pro chudé, kteří uměle navýší cenu bydlení, aby získali víc na příspěvku od státu. Případně aby to nezneužívali lidé, kteří sice mají vysoké výdaje za domácnost, ale jen proto, že si užívají z pohledu státu přepychové bydlení.

Normativ se přitom liší podle počtu lidí v domácnosti (jeden až čtyři a více lidí), podle velikosti města či obce (od sídla do 10 tisíc obyvatel až po Prahu), ale i podle toho, jestli je domácnost ve vlastní nemovitosti, nebo platí nájem. Stejně tak jsou i normativy nákladů na pevná paliva.

Lidem, kteří žádají o příspěvek na bydlení, vláda do konce roku výrazně zvedla normativy neboli cenový strop výdajů za bydlení, které stát uznává.

Seniorka žije mimo Prahu ve městě do 10 tisíc obyvatel a pobírá důchod 16 tisíc korun. Na nájmu zaplatí 12 tisíc korun. Podmínku „30 procent“ splňuje. Seniorka by tak měla ze svého platit 4 800 korun a stát na příspěvku na bydlení přidávat zbylých 7 200 korun na nájem.

V praxi ale zafunguje normativ: V tomto případě je průměrná výše uznatelných nákladů 11 246 korun. A tak reálně stát doplácí nájem jen do této výše, tedy od 11 246 korun se odečte 4 800 korun (třicet procent příjmů seniorky).

Jak číst tabulku: Zatímco v září ještě platí, že stát uznává například samostatně žijící osobě v Praze v nájmu náklady do 10 121 korun, tak nově od října bude uznávat náklady až do 14 621 korun. Reálně se tak příspěvek na bydlení stanovuje jako náklady na bydlení nad 35 procent příjmu do normativu 14 621 korun.