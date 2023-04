Unesený Dominik je ze Španělska zpátky doma. Na otce vydali eurozatykač

Několikrát soudně trestaný Bořivoj Macháček měl loni na jaře znovu nastoupit do vězení, ale místo toho vzal pětiletého syna Dominika a odjel s ním pryč. Později se ukázalo, že se nachází ve Španělsku v okolí Alicante, kde lidem nabízí práci, že jim opraví dům či vymaluje.

V Česku zůstala jeho žena Lucie, která tak přišla o syna. Toho měl do péče svěřen nejprve otec, od listopadu 2022 pak už matka. Ta se hned po zmizení syna obrátila na Orgán sociálně-právní ochrany dětí, policii i Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD). Španělská policie otce loni v říjnu zadržela, ale následně propustila. Po svěření dítěte do péče matky se ale už jednalo o únos, otec se s ním však pohyboval neznámo kde.

Situace se změnila až po zveřejnění březnové reportáže na Seznam Zprávách , kde Lucie popsala svoji situaci. Ozvala se jí řada krajanů, kteří s Dominikovým otcem přišli do styku, nabízeli jí pomoc a nakonec se díky nim podařilo znovu zalarmovat španělskou policii.

Ta Bořivoje Macháčka opět zatkla a chlapce umístila do dětského zařízení. Otce sice zase jen vyslechli a propustili, ale dostal zákaz pohybu ve městě, kde se chlapec nacházel, a musí se od této chvíle pravidelně hlásit na policii.

A minulý týden v pátek Lucie Macháčková dorazila do Česka i se svým synem. „Sehnala jsem si všechny potřebné listiny přeložené do španělštiny, byla jsem v kontaktu s naší konzulkou a s přítelem jsme se vypravili osobním autem do Španělska,“ líčila reportérovi Seznam Zpráv ještě celá rozrušená.