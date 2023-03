Matka měsíce čeká na syna. Otec ho unesl, aby nemusel do vězení

„Zpočátku se opravdu choval slušně. Až zhruba před rokem a půl začal být agresivní, bil mě, měla jsem modřiny, naražená žebra,“ tvrdí Lucie. Na otázku, zda to oznámila policii, ale odpovídá vyhýbavě. Prý je těžké, když s někým žijete, něco takového oznámit.

Nakonec od manžela utekla do azylového domu. Proto také soud v dubnu 2022 svěřil Dominika do péče otce a jí vyměřil jen víkendový styk s dítětem. Ve zdůvodnění se praví, že až si Lucie opatří odpovídající bydlení a práci, může soud své rozhodnutí změnit.

Bořivoje Macháčka ale mezitím po dalším zločinu čekal nástup do vězení a tak loni v květnu vzal auto i Dominika a zmizel neznámo kam. Později se ukázalo, že do Španělska. „Zkontaktovala jsem dvě rodiny Češek, které tam žijí, a zjistila jsem, že se pohybuje v okolí Alicante,“ říká Lucie. Podle jejího zjištění Macháček nabízí lidem práci, že jim opraví dům či vymaluje. „S Dominikem přespává různě. Většinou v autě,“ dodává.

Lucie Macháčková se hned po zmizení syna obrátila na Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) i na policii. V té době ale platil původní rozsudek o svěření syna do péče otce, takže nešlo o únos. Byl na něj vydán eurozatykač, protože se vyhýbá trestu a španělská policie ho loni v říjnu skutečně zadržela. Ale po výslechu ho propustila na svobodu.

Jenže v listopadu soud přidělil dítě do péče matce, protože si našla bydlení i zaměstnání. Takže nyní už jde o únos dítěte. „Víme o tom, ale v tuto chvíli musíme vyčkat, až justiční orgány Španělska vydají pána do České republiky a následně budeme konat další úkony. Předpokládám, že španělské justiční orgány mají toto ošetřeno,“ vysvětluje pardubická policejní mluvčí Markéta Janovská.

Seznam Zpráv kontaktovaly Bořivoje Macháčka telefonicky s dotazem, kdy se vrátí do republiky a kdy vrátí Dominika matce. „Vůbec nevím, proč mi voláte,“ řekl a zavěsil. Neodpověděl ani na SMS zprávu s dotazem, zda fyzicky napadl svoji ženu.

„My se tímto případem zabýváme od jara loňského roku,“ říká ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (UMPOD) Zdeněk Kapitán. „Poté, co se v poslední době vyjasnily podklady ze strany maminky pro žádost o navrácení, tak jsme ji v loni v červenci podali do Španělska a nutno přiznat, že to je bez výrazného efektu.“