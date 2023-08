Úřad práce má nového ředitele, markeťáka z ČEZ

Jméno nového ředitele Úřadu práce zjistily Hospodářské noviny, potvrdil jim to šéf ministerské sekce informačních technologií Karel Trpkoš, který Úřad práce dočasně řídí. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) jmenuje Krištofa v pátek.

Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči a tři uchazečky. Jedna z nich podmínky nesplnila a byla vyřazena.

Ministerstvo práce a sociálních věcí jméno nového šéfa tajilo. Kritizovali to někteří poslanci sněmovního sociálního výboru. Stěžovali si na to, že ani několik týdnů po ukončení výběru nevědí, kdo instituci povede.

Jurečka už dřív novinářům řekl, že by nové vedení mělo dokončit proměnu instituce v klientsky vstřícný a plně digitalizovaný úřad. Minulý týden na tiskové konferenci oznámil, že v příštích dvou letech by se měla síť poboček úřadu díky digitalizaci upravit. Pracovišť i úředníků by mohlo ubýt.