Úraz po uklouznutí na chodníku. Advokát radí, co si pohlídat

I přesto se spor o odškodnění táhl roky a skončil až u Ústavního soudu , který rozhodl o více než deset let později ve prospěch poškozeného.

Právě tento případ přitom stanovil v praxi doporučení, jak by měly soudy další spory ohledně úrazu na zledovatělém chodníku řešit.

Advokát Viktor Pak dodává, že zároveň musí existovat příčinná souvislost mezi škodní události a vznikem škody, tedy to, že skutečně pád na chodníku způsobí újmu na zdraví nebo majetku. A je potřeba to prokázat.

„Čímkoliv, co je možno jako důkaz vyhodnotit. Tedy svědeckou výpovědí, fotografií, videozáznamem, kamerovým záznamem, ale i vlastní účastnickou výpovědí,“ vypočítává Viktor Pak.

Tedy soudy mají mimo jiné řešit i to, jestli chodec zvolil z více možných cestu tu nejbezpečnějších, zda přizpůsobil tempo chůze okolnostem, ale i to zda zvolil vhodnou obuv.

„Způsob chůze je důležitý, pokud by totiž chodec běžel či rychle šel v nevhodné letní obuvi a uklouzl, zřejmě by byl považován za spoluviníka vzniklé škody a došlo by k poměrnému krácení jeho nároku,“ vysvětluje advokát Viktor Pak.