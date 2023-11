V kauze obřích podvodů na seniorech stíhá policie dalšího dodavatele energií

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Jsou to stovky příběhů starších lidí, kteří u firem z holdingu Ramfin investovali mnohdy i miliony korun. Pokud se policejní obvinění čtyřem lidem prokáže, půjde o jeden z největších podvodů na starých lidech v Česku.

Podle zjištění Seznam Zpráv nyní kriminalisté podezírají z podvodu také vedení firmy Národní energie, která z lidí podle nich vylákala další desítky milionů korun. Až na jednu výjimku ji ovládali totožní lidé jako holding Ramfin.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu spojili do společného řízení už dříve popsaný případ holdingu Ramfin a jeho spřátelených firem a šetření jihomoravských policistů, kteří podezírají z podvodu jednatele společnosti Národní energie.

Vyplývá to z policejního usnesení, do nějž redakce nahlédla. „Obě uvedená trestní řízení… spolu souvisí, když je dáno důvodné podezření, že obchodní společnost Národní energie a.s. byla další společností jednak ovládána prověřovanými osobami a jednak sloužila k vylákání dalších finančních prostředků od osob vyššího věku,“ uvedli policisté.

Podle nich se jedná o „další dílčí útoky pokračujícího trestného činu“. Také proto obě řízení spojila.

Společnost Národní energie alespoň oficiálně nadále funguje, na svých webových stránkách „ryze český dodavatel“ nabízí elektřinu a plyn. Firmu založili na konci roku 2020 tři podnikatelé v čele s Miloslavem Kufou mladším, činnost zahájila na jaře roku 2021. Jak redakce uvedla dříve, Kufa je s dalšími třemi lidmi trestně stíhaný v kauze Ramfin. S redakcí od počátku nekomunikuje.

Národní energie na jaře 2021 na rozvoj firmy vybrala od klientů téměř 24 milionů korun. Loni žádala v dluhopisovém programu od investorů další peníze - Česká národní banka jí schválila prospekt až na půl miliardy korun.

Kriminalisté mimo jiné v usnesení uvedli, že Národní energie získávala peníze od klientů zápůjčkami či z emisí dluhopisů. Bez nich by podle tvrzení kriminalistů nemohla dál fungovat, protože hospodařila s vysokou ztrátou a část peněz sloužila pro potřebu obviněných a prověřovaných lidí z holdingu.

Redakce oslovila advokáta Lukáše Hniličku, který Národní energii zastupoval. „Mám mlčenlivost. Nic vám v tom neřeknu,“ řekl do telefonu a zavěsil.

„Peníze k osobní spotřebě“

Detektivové spočítali, že platby klientů na dluhopisy Národní energie dosáhly téměř 30 milionů korun. „Finanční transakce na bankovních účtech nasvědčují tomu, že finanční prostředky získané na prodej dluhopisů jsou ze společnosti odčerpávány k osobní spotřebě uvedených osob, čímž byla způsobena škoda nejméně ve výši 22,9 milionu korun,“ sdělili policisté.

Seznam Zprávy opakovaně upozorňovaly na příběhy klientů, k nimž se obchodní zástupci Národní energie dostali právě díky kontaktům firem z holdingu Ramfin. Společnosti také měly stejná sídla v Brně, Praze či Olomouci.

Třeba Marie B. investovala nejdřív 50 tisíc korun do podílových listů holdingu Ramfin. „Dalších 100 tisíc jsem investovala do podílových listů u Národní energie, tam mi zatím úroky chodí. Uvažuji ale, jestli bych to raději neměla zrušit a nechat si vrátit peníze,“ uvedla loni v prosinci.

Společnost Národní energie má sídlo v nejvyšší budově Česka, brněnské AZ Tower. Uvedený telefon na zákaznické lince opakovaně nikdo nezvedal.

Firma měla ještě loni v květnu okolo dvou tisíc odběrných míst. Z více než 72 procent ji vlastnil Miloslav Kufa, dalšími spoluvlastníky byli Tomáš Kunc (také obviněný v případu Ramfin) a ze sedmi procent také Petr Klimčík.

Hlavní aktéři kauzy Ramfin Miloslav Honek (dříve Kufa) – nejpozději od dubna 2019 řídící osoba celé skupiny Ramfin, kromě jiných funkcí od prosince 2018 předseda Investičního družstva Merhautova. Miloslav Kufa mladší – manažer linie skupiny Ramfin. Mimo jiné společník ve společnosti Celostátní česká služba, dříve Senior Safe s.r.o. Michael Pokiser – obchodní ředitel pro skupinu Ramfin, mimo jiné v letech 2015 až 2018 stoprocentní vlastník společnosti High Corporation s.r.o. Tomáš Kunc – provozní ředitel pro skupinu Ramfin, dřívější společník se stoprocentním podílem ve společnosti Infinity Service s.r.o.

Ten ještě loni na jaře hovořil o expanzi firmy, i když energetická krize drtila mnohem větší dodavatele. V březnu roku 2022 vydala společnost dluhopisový program na 490 milionů korun. „Kromě současných zákazníků máme zhruba 1200 dalších, kteří čekají na připojení, a k tomu chceme do konce roku zasmlouvat ještě 3500 odběrných míst. Máme sepsané i dodávky pro malé a střední podniky,“ řekl v březnu pro server e15.cz.

Letos v květnu však orgány firmy opustil. O měsíc dříve NCOZ spojila větve okolo holdingu Ramfin a Národní energie a nadále prověřovala majetkovou strukturu i spletenec firem.

„Nic moc o tom nevím. Obviněný nejsem. Jak policisté začali řešit Národní energii, tak jsem odtamtud odešel. Nijak tam nefiguruju, takže netuším,“ sdělil Klimčík ve středu pro Seznam Zprávy.

Tvrdí, že na policii doposud nevypovídal a neví nic o tom, že by byl mezi podezřelými. Popírá, že by jako vlastník Národní energie pracoval nezákonně. „Tam se normálně obchodovalo. Jde spíš asi o to, že pan Kufa, který figuruje v Ramfinu, použil peníze, které vložil do základního kapitálu,“ doplnil Klimčík.

Národní energie už skončila, uvedl úřad

Energetický regulační úřad uvedl, že už loni se společností zahájil řízení o zrušení licence, a to kvůli neplnění finančních závazků.

„Jelikož však v průběhu řízení společnost uhradila zjištěné dluhy, bylo rozhodnutí o zrušení licence na jaře 2023 vráceno k novému projednání,“ uvedl mluvčí úřadu Jan Hamrník. Podle něj řízení pokračuje a ERÚ shromažďuje nové podklady.

Podle ERÚ Národní energie fakticky dodavatelskou činnost ukončila. „Pokud by společnost měla alespoň 100 odběrných míst, byla by součástí veřejné statistiky operátora trhu, kde nefiguruje. U dodávek plynu z ní vypadla v září loňského roku, v případě elektřiny už v červenci 2022,“ dodal Hamrník. Zrušit licenci pro nevykonávání činnosti může ERÚ ze zákona až po 24 měsících.

Experti už před firmou Národní energie varovali loni. „Dluhopisový program působí tak, že další skupina podnikatelů si plete dluhopisy s rizikovým kapitálem a jdou to na trh zkusit… Doporučujeme se těmto dluhopisům na trhu obloukem vyhnout,“ napsal loni v květnu Martin Dočekal na serveru Dluhopisář.cz.

Podle informací Seznam Zpráv rozsáhlý případ dál bobtná. „Poškozených lidí je už nejméně 1200 a celková škoda narostla na 350 milionů korun,“ řekl zdroj obeznámený s policejním vyšetřováním.

NCOZ na dotazy redakce reagovala stručně. „K vašim dotazům mohou pouze uvést, že případem se náš útvar zabývá, kdy je ve stadiu vyšetřování. Dozor vykonává Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Více informací s ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme poskytovat,“ sdělil mluvčí Jaroslav Ibehej.

Společnosti z holdingu Ramfin oficiálně pojilo poradenství lidem, především seniorům. Podle zjištění Seznam Zpráv ale také a především přátelské vazby jednatelů. Čtyři z nich čelí obvinění z podvodu.