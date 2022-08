Z vyprodaného vlaku na Ukrajinu: Jedeme oslavit nezávislost

Odkazuje na ukrajinský státní svátek – 31. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny. To letos připadá na datum, kdy si Ukrajina připomene také zcela opačný milník - půl roku od začátku ruské invaze do země.

Všechny čeká dvanáctihodinová cesta na hranice a pak dál do nitra Ukrajiny.

Bylo to 24. srpna 1991, kdy tehdejší parlament vyhlásil Ukrajinu nezávislým státem. V tomtéž roce, v době referenda, lidové poslance podpořilo přes 90 % občanů obrozeného ukrajinského státu.

„Utekla jsem před válkou a teď jedu z Česka do Polska. Tam už nejspíš zůstanu. Podařilo se mi tam najít práci,“ líčí v krátkosti. Svůj život sbalila do dvou kufrů na kolečkách a dvou modrých IKEA tašek. Z jedné vyčuhuje pestrobarevná plyšová opička a dětský batůžek ve tvaru slona.

Kristýna cestuje s dvěma dětmi do Polska. Se zavazadly jí pomohli dobrovolníci.

„Těm lidem se snažíme pomoct se zavazadly. Jinak je to poměrně snadné, uvidí na tabuli nástupiště a tam jdou,“ říká dobrovolník, který se představuje jako Milan. Na důvody, proč se lidé vrací na Ukrajinu, se příliš neptá.

„Některé příběhy jsou velmi emocionální. Minulý týden tady byly dvě ženy a měly šest dětí, všichni byli vyčerpaní,“ vypráví Milan, dobrovolník z Iniciativy Hlavák s tím, že řada uprchlíků chce na nádraží přespat z jednoduchého důvodu, že se jim nevyplatí přejet na pár hodin do uprchlického tábora, protože hned brzo ráno chtějí dalším spojem odjet.

„Kolikrát není část se jich ptát, kam a proč jedou, chci jim hlavně pomoct. Nevyzvídám, jestli se budou vracet, nebo ne. Není kolikrát ani prostor,“ dodává dobrovolník, který se snaží na nádraží chodit pomáhat několikrát do týdne.

Vlak vypravuje společnost RegioJet a cesta má tři fáze. Z Prahy do Ostravy jede vlak se standardní sedačkovou i lůžkovou částí. Dále do polské Přemyšle, která leží na hranicích s Ukrajinou, už ale lokomotiva táhne jen lůžkové vagony. Do Přemyšle vlak přijíždí kolem osmé hodiny ranní. Cestující tu pak musí kvůli jinému rozchodu kolejí přestoupit na přistavený vlak Ukrajinských železnic.