Za Prahou odkrývají záhadu neolitu. Stavbu, jejíž účel možná nikdy nepoznáme

Největší rondely měly v průměru až přes dvě stě metrů. Šlo tedy o dosud nejstarší monumentální stavby objevené v Evropě. Slavné megalitické stavby s kamennými základy totiž vznikaly až podstatně později, například nejstarší stavební fáze lokality Stonehenge začala vznikat až asi po 1500 letech od doby rondelů. Do vztyčení ikonických trilitů spojených s touto slavnou lokalitou uběhlo až 2000 let.

Záhadných kruhových staveb tohoto typu bylo dosud v Evropě objeveno přes 200 a nikdo zatím neobjasnil, co přesně se uvnitř nich dělo.

„Jsem si jistý, že nikdy nebudeme vědět všechno,“ zněla odpověď odborníka na rondely Jaroslava Řídkého na otázku Seznam Zpráv, zda podle něj vůbec ještě existuje šance, že se účel rondelů někdy podaří rozklíčovat. Díky rondelům však máme možnost nahlédnout do života našich předků z různých úhlů pohledu. Taková příležitost se nenabízí ani v mnohem mladších obdobích. Nezbývá než nadále co nejpečlivěji skládat mozaiku poznání kombinací archeologických pramenů, přírodovědných analýz a antropologických poznatků.

Podle vedoucího terénního výzkumu Miroslava Krause se rondel odkrývá téměř celý čistě proto, že se na místě bude stavět bytový komplex. Jde tak o záchranný výzkum, kdy je potřeba rondel co nejlépe prozkoumat a zmapovat, než na místě začnou pracovat stavaři. O existenci rondelu se podle Krause ví od 80. let, kdy pravěkou stavbu protnulo plynové vedení.

Podobné detaily jsou důležité obzvlášť pro odborníky, kteří se snaží odhalit tajemství účelu rondelů, mezi než patří i Řídký. Je to podle něj ale těžká disciplína.

„Od stavitelů rondelů nás dělí kolem 270 lidských generací, to znamená téměř sedm tisíc let. Z této doby neexistují žádné písemné a bohužel ani ikonografické prameny, chybí nám informace o předmětech vyrobených z organických materiálů, včetně architektonických prvků,“ vyjmenoval Řídký hlavní problémy komplikující pochopení těchto pravěkých staveb.

Jako další z vyvrácených hypotéz o využití rondelu zmínil Řídký vizi, že stavba měla obranou funkci a sloužila jako poslední místo odporu obyvatel. Ani to nedává smysl hned z několika důvodů. Nelogické by bylo v takovém případě stavění valů na vnější straně příkopu a opět i počty vstupů. U větších rondelů si navíc archeologové nedokážou představit, že by se pro efektivní obranu takového objektu našlo dost lidí.