Zpoplatnění vjezdu do centra Prahy? Hřib popsal, kdo se placení vyhne

Za vjezd by se platilo prostřednictvím aplikace a kamery by při vjezdu kontrolovaly registrační značky vozidel. Část řidičů by se ale měla poplatku vyhnout, popsal Hřib během debaty, kterou zorganizovala Hospodářská komora hlavního města Prahy.

Oběma klíčovými body projíždí celkem osm linek tramvají, přičemž dvě páteřní spojují velkou část Prahy a důležité stanice metra. „Proto to má obrovský dopad na celý systém MHD, což nám ukazují data. Není to tak, že bych já neměl rád auta,“ řekl Hřib.

Poplatku by se měly vyhnout tři typy řidičů. Zaprvé jsou to místní obyvatelé. Zadruhé ti, kteří dostanou pozvání od rezidenta, včetně místa pro zaparkování.

Za třetí by se za vjezd nemělo platit v případě zásobování. To by podle Hřiba mělo v budoucnu fungovat tak, že řidiči budou mít aplikaci, do té zadají místo vykládky zboží, zaplatí za parkování omezené například 15 nebo 20 minutami a zase odjedou. Kromě samotného parkování už by ale neměli platit za vjezd do centra.