Překvapilo nás, jak dobře fungují, říká organizátorka blokád za pomalou jízdu

Klimatičtí aktivisté z Poslední generace na sebe stále častěji upozorňují blokádami silnic, přilepováním k vozovkám nebo poléváním uměleckých děl polévkami. V Česku se zaměřili hlavně na dopravu v Praze. Kam až chtějí zajít?

Hostem Ptám se já byla mluvčí Poslední generace Veronika Holcnerová.

Německé ekologické hnutí Letzte Generation (Poslední generace) nedávno oznámilo, že se chystá v druhé půlce srpna přitvrdit a plánuje ochromit Bavorsko. Očekává se, že se aktivisté budou opět přilepovat k silnicím a blokovat dopravu. Jako to ostatně protestující za klima v poslední době dělali i v jiných městech po Evropě, nejen v Německu.

Radikální odnož německé Poslední generace už taky oznámila, že od září chce v rámci boje za důslednější ochranu klimatu nově zaměřit své akce proti superbohatým.

Česká Poslední generace, která s kampaní „Třicítka pro Prahu"doteď cílila na zklidnění dopravy, se k podobně radikálním krokům zatím nechystá. Jak potvrdila její mluvčí Veronika Holcnerová: „Nikdo z nás nemá problém s radikálnějšími akcemi. Ale řešíme strategii. A na této kampani jsme si ověřili, že Česká republika reaguje na mnohem mírnější protesty. Takže je otázka, jestli je nutné to stupňovat.“

Jsou blokády silnic správná cesta v boji za ochranu klimatu? Proč své požadavky aktivisté neprosazují ve volbách? A jak budou vypadat jejich další protesty za klima v Česku?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Proč je pro Poslední generaci v České republice prvním tématem zrovna třicítka v Praze? Je to pro vás to nejdůležitější téma? - Není to pro nás to nejdůležitější téma, ale zároveň to ani není první téma, protože Poslední generace se v České republice odštěpila od Extinction Rebellion, které v té chvíli přestávalo být aktivní. A tam jsme měli velké klimatické cíle, chtěli jsme po vládě vyhlášení klimatické nouze. Věnovali jsme se tomu několik let a v kontextu toho, co se děje v České republice i v tom klimatickém hnutí, které bylo i výrazně poškozeno covidem, jsme postupně dospěli k tomu, že nemáme sílu se věnovat tomu velkému tématu. Protože na to potřebujete hodně lidí a energie, aby to mělo dopad. A ty výsledky jsou nejisté. Protože jsou to velké požadavky a i pro politiky je těžší na ně přistoupit.

2:00 Takže jsme se bavili, že bychom se rádi věnovali něčemu lokálnímu, co bude mít přímý dopad na životy lidí v tom městě, kde se pohybujeme. Já jsem teda z Brna, ale většina aktivních členů je z Prahy. A takhle nám z toho vyšlo téma zklidňování dopravy. A zrovna třicítka, které jsme se věnovali, je opatření, které se dá zavést snadno, rychle a levně.

3:00 Myslíte si, že se vám to daří? I přes ty negativní reakce, viděli jsme i najíždění nervózního řidiče do davu. Jste spokojeni s tím, jak to vypadá? - Jsou to věci, které je potřeba předpokládat a být na ně připravení. Přizpůsobit České republice tu strategii a jen nekopírovat, co je v zahraničí. Nás překvapilo, jak dobře to zafungovalo. Já chápu, že na sociálních sítích je vidět spousta hejtů. Ale v několika málo lidech, kdy jsme první pochod dělali asi v devíti lidech, se nám podařilo získat opravdu velký mediální prostor. A dokázali jsme rozvířit diskuzi. Na ty pochody začalo chodit čím dál víc lidí. Takže první měsíc a půl nám počet účastníků narůstal exponenciálně, což se normálně nevidí. To je v rámci klimatického nebo jakéhokoli sociálního hnutí obrovský úspěch. Diskuze o zklidňování dopravy tady byla na mrtvém bodě a teď po několika málo měsících, kdy se tomu tématu věnovalo de facto pár lidí, se o tom začalo mluvit.

4:30 Proč s tím nejdete do voleb? - Samozřejmě to mají jako téma třeba Zelení nebo jiné subjekty. Ale je to trochu problematické, tím, že se o tom málo mluví, tak lidé o tom nemají představu. A je tady velká nevole, aby se to mohlo změnit. A právě proto, aby se to dalo změnit, tak je potřeba, aby probíhala ta diskuze, širší, na veřejnosti, ne jen odborná.

5:30 A co třeba referendum? Jestli nezvolit cestu, kdy můžeme objektivně zjistit, jestli to většina lidí chce, nebo ne. - To je super poznámka, ale než se udělá referendum, tak musíte ty lidi informovat. Jinak je to jejich rozhodnutí naprosto neinformované. A myslím, že většina lidí by hlasovala proti třicítce, ale je to primárně proto, že neví, co jiného si pod tím představit než to, že se povlečou v mnohem větší zácpě. Ale z dat, kde už tu třicítku zavedli, vyplývá opak. Takže my potřebujeme veřejnou diskuzi.

6:30 A nezvedli jste toto téma spíše proto, že je to atraktivní téma a vy jste se na něm mohli jako Poslední generace mediálně chytnout? - To mě ani nenapadlo. - To nevím, jestli vám úplně věřím. - Mě na začátku kampaně ani nenapadlo, že by bylo možné, že by měla takový úspěch. Z mého pohledu laika si lidé na dopravu v Praze a v Brně stěžují, ale nikdo nechce, aby se mu zasahovalo do jeho práva jezdit si autem všude možně.

8:00 Když by se v Praze zavedla třicítka, vy se svými aktivitami přestanete? - To ne, je to jen kampaň, kterou děláme teď. - Takže silnice budete blokovat dál s jinými transparenty. - To ne. Je otázka, jakou zvolíme strategii. (…) Nejde až tak o blokování silnic, ale určitě nepřestane nějaká aktivita. Jsme přesvědčení, že občanská společnost by měla být aktivní a přijde mi, že je aktivní velmi málo. Takže máme velký zájem pokračovat.

9:00 A je to opravdu úspěch? Co negativní reakce, nebo zmíněný řidič, který nevydržel blokádu a najel do demonstrujících? Není to přes čáru? - Myslím, že od něj to bylo přes čáru, protože nic neopravňuje člověka, aby najížděl do lidí autem. Kromě toho to byly pochody, to nebyly blokády silnic, kdy se tam někdo přikurtuje. - Rozumím. Ale když jdete pochod dva tři kilometry v hodině, tak je to dost podobné. - Chápu, že je to nepříjemné pro řidiče. Negativní reakce jsou něco, co očekáváme, není to nic, co by nám dělalo radost, bylo příjemné. Samozřejmě to musíme zvažovat, protože ty akce děláme pro veřejnost a pak tam nebudou lidé chodit. Pak máme spoustu negativních reakcí na sociálních sítích, ale tam se potvrzuje, že ty hejty píše hlasitá menšina.

10:00 Chystáte další akce? - My chceme od září nějakým způsobem pokračovat v kampani a držet téma zklidňování dopravy. Ale zároveň nevím, jestli budeme pokračovat s naším požadavkem na zavedení rychlosti 30 kilometrů za hodinu, protože v návaznosti na naši kampaň vznikla volná iniciativa lidí z Prahy s peticí, sbírají teď podpisy a budou komunikovat s magistrátem. - Takže je možné, že jim to téma přenecháte. - Ano. Budeme se dál věnovat zklidňování dopravy. Ale zatím jsme se neshodli na konkrétním požadavku. Kromě dopravy zatím žádné další téma nechystáme, možná příští rok.

13:00 Kam až chcete vaše akce v Česku stupňovat? - Neshodneme se na intenzitě, nikdo z nás nemá problém s radikálnějšími akcemi. Ale řešíme strategii vzhledem k rozdílnosti mezi zeměmi. A na této kampani jsme si ověřili, že Česká republika reaguje na mnohem mírnější protesty. Takže je otázka, jestli je nutné to stupňovat.

16:00 Lidé vás spojují s německou Poslední generací, jaké na ně máte vazby? Jste v kontaktu? - Ty vazby jsou poměrně volné. - Podle německého deníku Die Welt existuje plán ekonoma Helge Peukerta s mnoha radikálními požadavky, například na zavedení přídělů apod., který má tamní Poslední generace k dispozici. Souzníte s tím? - Co vím, tak Poslední generace jen řekla, že si to přečte. My se snažíme, aby se tady demokracie co nejvíce udržela v průběhu krize, která tady bude. Hodně států směřuje spíše doprava. Obava, že se tady k moci dostane komunistická diktatura je pochopitelná v kontextu České republiky, ale reálně se k moci dostávají spíše ultrapravicové strany. My tady žádnou komunistickou diktaturu zavádět nechceme.

20:00 Vaši němečtí kolegové ohlásili, že v září odstartují sérii protestů proti superbohatým. - Slyšela jsem. - Co to bude? - To nevím. My nic takového nechystáme. - A vadí vám superbohatí? - Osobně proti nim nic nemám. V rámci klimatu, kdy jedno procento nejbohatších vlastní asi 50 procent bohatství na světě, tam samozřejmě máme problém. Ten systém je vychýlený.

25:00 Pro lidi to zní děsivě, možná i pro vás. Do jakého momentu si dokážete představit být s německou Poslední generací spojována a kdy si řeknete ne? - Nevadí mi být spojována s Letzte Generation, dokonce jsem se zúčastnila jejich akce. Součástí jejich strategie je vyvolat jistou kontroverzi, získat zájem veřejnosti, rozproudit debatu. Ale zároveň tlačit na stát a zodpovědné politiky. Když vytváříte tlak, tak musíte očekávat nějakou odezvu. A ta přijde, a to ve formě nějaké restrikce, která se snaží zabránit tomu, aby ty akce pokračovaly.

27:00 A jsou akce v zahraničí až extremistické? - Tak třeba v Bavorsku si schválili, že za blokování silnice můžou zavřít ty aktivisty na 30 dní, jen tak, bez soudu. - A není to už moc dělat takovéhle akce, které končí zatýkáním a vězením? - Já si spíš myslím, že je to moc zatýkat a zavírat za nějaký protest bez nějakého hlubšího odůvodnění. Ale ti lidé jdou do té akce vědomě, takže eticky tam nevidím žádný problém. - Takže ty akce podle vás nejsou extrémní. - Extrémní ty akce podle mě nejsou, nebo doposud rozhodně nebyly. Jsou striktně nenásilné. A jediné, co se děje, je to, že je omezená doprava.

28:00 Jaký je klimatický život Veroniky Holcnerové, mluvčí Poslední generace? Nechci se dostat do detailu té v médiích debatované cesty na Bali, jestli máte létat letadlem, nebo ne. Ale jak vy osobně žijete? - Třeba moje oblečení je z druhé ruky, dokonce všechno. Ale já se hrozně nerada bavím o osobní spotřebě. Když se podíváme na koláčový graf emisí CO2 v České republice, tak hlavní znečišťovatelé jsou uhelné elektrárny. A pro většinu lidí je hrozně složité přestat energii z uhelných elektráren používat, pokud nezměníme celý ten systém shora. Takže nerada mluvím o tomhle. Tohle je narativ, se kterým přišly Exxon a Shell, které přišly s osobní uhlíkovou stopou a tím, jak se ji každý jednotlivec má snažit snižovat. Ale ten náš dopad jako jedince bude strašně malý. Většina nás aktivistů na poli klimatu o tom uvažuje v denním životě. Takže nenakupuji oblečení, pokud nemusím, stravuji se vegansky a nelétám vůbec, kromě té jedné cesty. Snažím se vést děti k rozumnému způsobu života. Ale reálně je dobré tomu věnovat jen omezenou energii. Pokud se tomu budeme věnovat moc, tak nám nezbyde energie na nic jiného. Já bych radši svoji energii využila k tomu účastnit se klimatického hnutí a napomáhat vytváření tlaku na systémovou změnu.

30:00 Není to trochu alibistické? - Nemá smysl to hrotit ad absurdum. (…) Je to příliš mnoho úsilí za strašně malý výsledek. Tohle je něco, co nám lidé hrozně předhazují. Ale je to narativ big oil campanies a my ho pořád dokola papouškujeme. A zbytečně podrážíme nohy snahám o změnu toho systému.