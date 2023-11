Čínské elektromobily zaplavují Evropu. Tradiční automobilky nestíhají reagovat

Není to přitom tak dávno, co Čína na evropském trhu bojovala s pověstí nižší kvality svých vozidel. Nicméně poslední roky se karta začíná obracet, důkazem je nástup nových technologií v elektromobilovém průmyslu, které umí Čína oproti evropským automobilkám rychle a efektivně zužitkovat ve svůj prospěch.

Investoři se do jisté míry obávají, že Volkswagen bude postupně ztrácet také v Evropě. Důsledkem tohoto nepříznivého klimatu je pokles akcií automobilky o 23 procent za poslední rok. Pokud chtějí automobilky obecně obstát v konkurenci s Čínou, budou se muset zkrátka mnohem pružněji přizpůsobit změnám na trhu.

„Evropské automobilky nyní sužuje to samé, co jejich americké protějšky – rostoucí ceny výrobních vstupů a klesající prodeje. Zlaté období posledních dvou let, kdy silná poptávka a nedostatečná výroba umožnily automobilkám prudce navyšovat ceny, a vyvážit tím nižší objemy, je definitivně za námi,“ vysvětluje pro SZ Byznys analytik Ján Hladký z Patria Finance.