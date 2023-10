Česko sní o obří továrně na baterie. Premiér se sešel se šéfem Volkswagenu

Bude v Česku stát obří továrna na baterie? O tom v pondělí jednal premiér Petr Fiala (ODS) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) s generálním ředitelem koncernu Volkswagen Oliverem Blumem. „Tento projekt je pro vládu velmi důležitý, do jeho přípravy se zapojilo hned několik ministerstev. Proto pan premiér a pan ministr o průběhu dnešní schůzky informují nejprve vládní kolegy,“ uvedl pro SZ Byznys mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Vojtěch Srnka.

Stavět firma plánuje na přelomu roku 2024 a 2025. Vyrábět články do baterií chce od roku 2027 až 2028 se sedmiletým náběhem na plnou výrobu.

Podle dat společnost Deloitte by se HDP české ekonomiky v důsledku provozu gigafactory zvýšil o 185,9 miliardy korun.

Investorem tohoto projektu by se mohl stát koncern Volkswagen.

V Česku by první gigafactory mohla stát na místě současného letiště Plzeň-Líně.

Podle premiéra Fialy je ale načase rozhodnout o umístění továrny. Příprava projektu, který nakonec totiž možná vůbec na území Česka stát nebude, stojí vládu politické, ale i ekonomické náklady. „Musí to vést k nějakému výsledku v dohledném čase. I mně se zdá, že čas, po který můžeme mít připravenou tuto lokalitu, se pomalu blíží ke konci,“ řekl před dvěma týdny premiér po jednání vlády.

Stát považuje stavbu továrny na baterie do elektromobilů za strategickou investici, která by do Česka přinesla jak peníze, tak nová pracovní místa.