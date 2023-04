Stát by pozemky pro Gigafactory mohl vyvlastnit. Primátor mluví o komunismu

O výstavbě Gigafactory na místě dnešního letiště Líně, které leží nedaleko Plzně, se jedná již několik měsíců. A to přitom vůbec není jasné, jestli zde německá automobilka Volkswagen nakonec plánuje stavět. Rozhodnutí by z její strany mělo padnout do června. Společnost má kromě Líně v hledáčku i jiné lokality na Slovensku, v Polsku či Maďarsku. Česko je však podle informací Deníku N jedním z favoritů.

Stát stavbu továrny na baterie do elektromobilů považuje za strategickou investici, která by do Česka přinesla jak peníze, tak nová pracovní místa. Celý projekt pak podporuje hlavně tuzemská automobilka Škoda Auto, která spadá pod Volkswagen, a tak za něj nese odpovědnost.

„Gigafactory by byla v podstatě novým odvětvím ekonomiky, kdy by pravděpodobně došlo ke vzniku nového lokálního dodavatelského řetězce. Celkem by na daních a dalších odvodech získaly veřejné rozpočty přes 71 miliard korun v letech 2024–2033, z toho kraj a okolní obce pak přibližně 1,4 miliardy,“ uvádí na svých stránkách Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V cestě však továrně stojí několik problémů, především majitelé pozemků. Část letiště sice vlastní Ministerstvo obrany, zbytek pozemků však patří okolním obcím. Ty z případné stavby nadšené nejsou. Aktuálně tedy se státem jednají o podmínkách, za kterých by továrna teoreticky vzniknout mohla. Jde například o zastropování počtu zaměstnanců továrny na počtu pěti tisíc, urychlení výstavby okolních silnic nebo vytvoření zeleného pásu v okolí továrny.

Deník N však ve středu upozornil, že Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje na obce vyvinout tlak. Jednou z možností, jak by mohlo k realizaci dojít, je směna dotyčných pozemků za jiné, další, radikálnější variantou je pak jejich vyvlastnění.

„Pro posílení vyjednávací pozice státu by pomohlo rozšíření institutu vyvlastnění na obecní pozemky,“ cituje Deník N návrh resortu na legislativní úpravu.

Návrat do komunismu, říká plzeňský primátor

Část pozemků, na kterých by továrna mohla v budoucnosti stát, spadá pod obec Dobřany. Starosta obce Martin Sobotka s možností vyvlastnění nesouhlasí, obce však podle něj s touto hrozbou žijí již poměrně dlouho. Sobotka ji zatím nevnímá jako nepřátelský akt, ale spíš jako zprávu pro investora.

„V případě, že nebudeme v pozici té stavbě zabránit, máme plán B. Jde nám především o to, aby projekt neměl negativní dopad na občany, a chceme ochránit naše území,“ sdělil redakci SZ Byznys Sobotka.

Proti vyvlastnění je také plzeňský primátor Roman Zarzycký, podle kterého projekt pro kraj není vhodný. „Možné vyvlastnění pozemků kvůli stavbě gigafactory bych se nebál označit za podraz nejen na obce, ale především na jejich občany. Byl by to návrat do komunismu. Na druhé straně by to vysvětlovalo způsob jednání vlády, kdy se prakticky veškeré informace dozvídáme pouze z médií,“ říká primátor Zarzycký.

Podle starosty obce Líně Michala Gottharta se o vyvlastnění mluví již delší dobu, zatím k němu ale nemá bližší informace. „Pochopitelně se nám tato možnost nelíbí a považujeme ji za krajní řešení,“ komentuje situaci.

Podle ministerstva není vyvlastnění na stole

„Cílem vlády i MPO je co nejaktivnější spolupráce a komunikace všech stran chystaného projektu, z čehož vychází i dlouhodobá snaha prosazovat zájmy dotčených obcí při jeho přípravě,“ uvedl pro redakci SZ Byznys tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.

„To se projevuje také v praxi na konkrétních změnách původních plánů možného investora projektu jak z hlediska rozměrů projektu, tak například z hlediska počtu zaměstnanců,“ odkazuje Srnka na několik bodů, o kterých vede ministerstvo s obcemi diskuzi. Mimo zmíněného počtu zaměstnanců jde také o napojení na dálnici D5 nebo změnu některých přilehlých pozemků z průmyslových na lesní.