Kdyby stála česká gigafactory, byla by na světové špičce. Bateriím vládne Čína

CATL, BYD, SK Innovation. Jména společností, která dnes zná málokdo, ale v brzké době by mohla zdomácnět. Všechny tři totiž patří do desítky největších výrobců baterií pro elektromobily na světě.

Spolu s tradičnějšími jmény jako Panasonic, LG či Samsung patří do skupiny společností, které jsou v nejlepším postavení, aby dokázaly využít příležitostí, které by měl nabídnout předpokládaný boom byznysu s ukládáním energie.

V druhém kvartálu pak CATL své postavení dokázal těsně udržet, když dominoval zejména na čínském trhu. Je to impozantní skok: za posledních pět let produkce této firmy pro elektromobily stoupla více než třicetinásobně.

Jak vidno z připojené tabulky, trhu dnes dominuje několik velkých společností. Šest největších výrobců dodalo zhruba 87 procent bateriích namontovaných do elektromobilů v první polovině roku. Ale obor se zřejmě bude rozvíjet tak rychle, že není jisté, jak bude pořadí vypadat za deset či více let.

Pro srovnání, plánovaná –⁠ a řadou nejistot zatím obestřená –⁠ gigatovárna na severu Čech by měla mít snad roční výrobní kapacitu kolem 40 GWh. Pokud by tedy stála dnes, byla by na špičce světové produkce. Její samotná produkce by stačila majitele posunout na třetí místo světového žebříčku (pokud by tedy byla určena pro elektromobily, jak se předpokládá).