Vláda schválila novelu stavebního zákona. Úřady zůstanou zatím obcím

Hlavní myšlenkou novely stavebního zákona je zrychlení stavebního řízení. To se podle ministerstva povede i díky budoucí digitalizaci.

„Je nutné, aby takový zákon nejen výrazně urychlil povolování všech staveb, ale dodal i potřebnou právní jistotu stavebníkům, kteří by měli už do jednoho roku vědět, zda mohou začít stavět, či nikoliv. Ke zrychlení stavebního řízení pomůže i připravovaná digitalizace,“ uvedl ministr Ivan Bartoš pro SZ Byznys.

Od poloviny příštího roku ale začne podle loni schváleného stavebního zákona fungovat Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny. Ostatní stavby budou do 30. června 2024 podléhat povolování podle dosavadních předpisů a věcná novela by měla platit od 1. července 2024. Digitalizace stavebního řízení by měla být po půlročním odkladu spuštěna 1. ledna 2024.