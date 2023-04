Šéf Coopu našel skrytého viníka drahých potravin: cigarety

„Tyto orgány mají právo nás kontrolovat, to je určitě v pořádku. Mně se ale nelíbí, že je to bráno jako jakýsi nástroj, který vytváří tlak na obchodníky, aby zlevnili zboží,“ říká v pořadu Agenda SZ Byznys předseda představenstva COOP Pavel Březina. A dodává, že zvýšené kontroly rozhodně zlevnění nepřinesou.

A pokud teď ceny mírně padají, rozhodně to podle něj není díky inspektorům v obchodech. „Je to tak sice prezentováno, ale je to nesmysl. Pokud je na trhu přetlak mléka, propisuje se to do cen produktů. Je to o vývoji cen v Evropě,“ dodává Březina.