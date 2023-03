Velké cenové srovnání se sousedy: Česko dopadlo bídně

Až polovina aut před Lidlem v polské Bogatynii má českou „espézetku“, poznávacím znamením Čechů je také plně naložený vozík. A nákupních turistů v polském pohraničí přibývá. V nejpopulárnější facebookové skupině, která Čechům radí, kde co výhodně pořídit, od listopadu přibylo 23 tisíc lidí a má už 151 tisíc členů.

Nedá se však říct, že by Poláci v posledním roce získali nějakou masivní výhodu. Ta přišla už v únoru 2022 s nulovou sazbou DPH na potraviny. „Protiinflační štít“ vláda už dvakrát prodloužila, momentálně platí do června 2023.

Srovnali jsme s ročním odstupem modelový nákup 27 položek potravin a drogerie v prodejnách Lidl ve Frýdlantu, polské Bogatynii a německé Žitavě, nakupovali jsme minulý týden a loni 21. února. Vyplývá, že nákup zdražil ve všech zemích přibližně stejně. V Česku a Německu o 25 procent, v Polsku o 23 procent. Polsko přesto přitahuje víc Čechů, kteří chudnou.

Zatímco nákup ve Frýdlantu vyšel na 1413 korun, v Bogatynii stál 1104 korun, tedy o 309 korun méně. V německé Žitavě bychom zaplatili o 82 korun méně než v tuzemsku.

K letošnímu srovnání jsme přidali také rakouský Lidl ve městě Laa an der Thaya, kde jsme zaplatili o 94 korun méně. A ceny jsme ověřili také na Slovensku – Česko je po něm druhé nejdražší, na účtence z bratislavského Lidlu byla suma 1504 Kč, tedy o 91 korun více než v tuzemsku.

Ve zmíněné kalkulaci nejsou zahrnuty akční slevy, nicméně pokud bychom je započítali, na pořadí zemí se nic nezmění. Nejvíce akcí bylo v rámci koše vybraných položek v Rakousku (7), český obchod nabízel pět promocí.

Česko má ze všech okolních zemí nejdražší Nutellu, bílý jogurt, rybí prsty, rýži, špagety a jablečný džus. Špagety značky Combino jsou v českém Lidlu o pět korun dražší než na Slovensku a o téměř 11 korun dražší než v Německu. Kuřecí prsa za 229 Kč byla v tuzemském diskontu druhá nejdražší po Německu (234 Kč) a na vejcích byla druhá nejvyšší cena po Slovensku. Česko má také druhou nejdražší mouku po Rakousku.

Ve srovnání jsme vybírali identické zboží. V případě, kdy nebylo dostupné, jsme se snažili najít adekvátní náhradu. Třeba sýr Gouda v Německu byl pod značkou Milbona, nikoliv Pilos, a v Rakousku jsme do nákupního seznamu zařadili značku Alpengut.

Polsko má nejlevnější pečivo, mléčné výrobky, vejce i maso. Především na mase je možné ušetřit hodně peněz. Kilogram kuřecích prsou vyšel v Polsku o 103 koruny levněji.

Sazby DPH Běžná (%) Snížená (%) Česko 21 15 Německo 19 7 Polsko 23 0 Slovensko 20 10 Rakousko 20 10

„V Polsku jsou mnohem větší chovy drůbeže než u nás. Zatímco tady se velkochovem myslí 10 tisíc brojlerů, polská farma jich má třeba sto tisíc. Mají tam vyšší národní dotace, nižší DPH a největší rozdíl zřejmě bude v energiích. I po zastropování je cena elektřiny v Česku jedna z nejvyšších v Evropské unii,“ vysvětluje tajemník Zemědělského svazu Vladimír Pícha.

Zároveň však tvrdí, že cena drůbežího masa od zemědělce v Česku je 40 až 50 korun. Cenu dále navyšují náklady jatek na zpracování a balení a ve finále i obchodníci.

V Polsku by nákup vyšel levněji i v případě, že by tam stále platila původní sazba DPH ve výši pěti procent (přesto nejnižší ze sousedních zemí). Nákupní turista z Česka by stále ušetřil 254 korun.

Ne všechny položky však vyšly v Polsku výhodně. O téměř šest korun levněji vyšel v tuzemsku pivní ležák. Tak výrazný rozdíl ve prospěch Česka byl však pouze u piva. V tabulce sice vychází dráž také polská šunka, důvodem však je, že jsme chybějící šunku Pikok nahradili dražší šunkou Dulano selection 97 %. Ta v Česku stojí 74 korun, v Polsku byla v přepočtu za 56 korun.

Do ceny nákupu jsme u plechovkového piva nepočítali zálohu, která je v případě Slovenska 15 eurocentů, v Německu 25 eurocentů. Peníze dostane zákazník zpět při vrácení obalu v neporušeném stavu.

V Německu by nákup oproti České republice vyšel ještě výhodněji, pokud bychom neměli smůlu na extrémně drahá rajčata, levnější ovšem zrovna nebyla. Do saského Lidlu se vyplatí vyjet nakoupit Nutellu, která je zde nejlevnější ze všech zemí. Češi ušetří také na šunce, tabletách do myčky a jiné drogerii.

Polsko by vyšlo ještě výhodněji, pokud by zrovna byly dostupné tablety W5 Classic, nahradili jsme je totiž přibližně dvojnásobně drahými All In 1 Lemon.

Slovensko vychází nejdráž, přestože tamní obchodní řetězce dobrovolně zastropovaly ceny u základních potravin. Na modelovém nákupu se to příliš neprojevilo.

Zatímco Polsko těží z mnoha jiných než jen daňových výhod, Německo s Rakouskem jsou levnější především díky nižší sazbě DPH. Pokud by Česko mělo sedmiprocentní daň jako Německo, nákup by vyšel zhruba stejně jako v obou těchto zemích. Česká republika má s 15 procenty jednoznačně nejvyšší DPH z okolních zemí.