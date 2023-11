Češi odhalili tajemství plodiny, bez které by nebylo pivo

Poprvé v historii se zjistilo, že chmel ve vegetačním období spotřebuje v průměru dva litry vody denně pro každý stonek, tedy 10-12 litrů na celou rostlinu. Přišlo se také na to, jak dlouho voda vydrží v půdě vzhledem k počasí i jak rychle se vsakuje do hlubších vrstev. Chmelaři díky tomu vědí, kolik vody v jakém období rostlině dodat, aby nejlépe prospívala.

Konkrétní výsledky se zatím používají na šesti chmelnicích zapojených do projektu. Ukázalo se, že jsou v praxi schopny zvýšit výnos chmele až o 40 procent bez ohledu na počasí. V příštím roce se bude model testovat až na 15 chmelnicích a v roce 2025 by měl být připraven k masovému použití na chmelnicích.

Zavlažování by mohl být do budoucna klíč k přežití českého chmelařství. Překážkou je zatím to, že většina chmelařů nemá přístup k vodě. Museli by investovat například do technologií zachytávání srážkové vody nebo do budování vrtů na pozemcích.