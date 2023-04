Kroky ropného kartelu mohou prodloužit inflační agonii. A pomoci Rusku

světovou ekonomiku do recese.

Přiškrcení ropných kohoutů může stáhnout celou světovou ekonomiku do recese.

Ceny ropy vyskočily poté, co Saúdská Arábie a spojenci včetně SAE, Iráku a Kuvajtu oznámili snížení těžby v celkovém objemu více než jednoho milionu barelů denně, což představuje asi jedno procento celosvětové poptávky, a přehouply se ze 79 dolarů za barel nad 85 dolarů za barel. Dnes se drží nad 81 dolarovou hranicí.

Pokud to však Saúdové přeženou, může se světová ekonomika dostat do problémů a cena ropy bude znovu strmě padat.

„Máme vysokou inflaci, ekonomiky se potenciálně dostávají do recese, a to je situace, kdy potřebujete na krátkou dobu nižší ceny ropy, aby se ekonomika zotavila,“ uvedl pro deník Financial Times Adi Imsirovic z Oxfordského institutu pro energetická studia (OIES), který v minulosti řídil obchodování s ropou v ruském Gazpromu.