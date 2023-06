Jak se vyznat v inflaci. Klíčem je chléb a číslo 44,90

Příběh nejlevnějšího chleba ilustruje, jaký šok hospodyně během inflace zažívaly. Průměrná cena za kilogram překročila hranici 20 korun v listopadu 2008 a pak skoro jedenáct let vydržela pod 25 korunami. Proti tomu vyrostla během jediného roku 2022 o 13 korun za kilogram. V prosinci zůstala podle ČSÚ třicet haléřů pod 40 korunami a tuto hranici nepřekročila dodnes, mimo jiné i pomocí takových triků, že se laciný chleba sice prodává nad 40 korun, ovšem s vyšší gramáží.

Na klíčovou roli chleba upozornil už loni na jaře ředitel pekárenské divize koncernu Agrofert Jaroslav Kurčík, když v rozhovoru pro newstream.cz varoval, že při nepříznivém vývoji může chléb stát sto korun a rohlík třeba desetikorunu. „Česká republika si tedy musí říct, jestli do toho zasáhne, aby své obyvatele zabezpečila. Je to o sociálním smíru, aby ani sociálně nejslabší vrstvy netrpěly hlady,“ doporučil státní intervenci šéf pekáren, které ovládají třetinu tuzemského trhu.

Cenová krize ukázala, že české zemědělství je energeticky náročnější než v západní Evropě a zdražení energií se víc promítlo do ceny produktu.

O zásluhy, že k tomu nedošlo, se hlásí ministr zemědělství Nekula, podle expertů jde ve skutečnosti o to, že potravinářům klesají náklady.

Cenu potravin nakonec stát dotovat nemusel, na rozdíl od elektřiny a plynu. Riziko definitivně vyhaslo v dubnu, kdy se náklady domácností za potraviny proti březnu dokonce snížily. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se už také přihlásil o zásluhy. „Bohudík, opět nám funguje trh,“ zaradoval se koncem května, když mu antimonopolní úřad ohlásil, že neodhalil u zemědělců, potravinářů ani obchodníků kartelové dohody, které by potraviny zdražovaly.

„Kontroly ministra Nekuly mohly být jedním kamínkem do mozaiky, která růst cen zastavila,“ připustil analytik. Pokud ovšem lze představitelům státu připsat nějakou zásluhu, pak guvernérovi Aleši Michlovi či další členům bankovní rady ČNB, že devizovými intervencemi drželi silnou korunu.

Cenová krize podle analytika Havla prokázala, jak velké rezervy dosud mají zdejší potravináři a zemědělci. Není to výhradně česká slabost, podobně trpí všechny evropské země, které zažily socialismus. „Jsou to hříchy minulosti. Zemědělství je energeticky náročnější než v západní Evropě a pak není divu, že se zdražení energií víc promítne do produktu. Východoevropané také později reagovali podpůrnými programy,“ vypočítává Petr Havel hlavní rozdíly.