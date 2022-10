Fiala: Rozpočet na příští rok je krizový a válečný, prioritou je obrana

Podle Petra Fialy je navrhovaný schodek státního rozpočtu 295 miliard korun vyšší, než by si přál. Ujistil však, že vláda nevzdala svůj cíl konsolidovat veřejné finance. Jednou z příčin tohoto schodku jsou podle něj rostoucí výdaje na důchody. Proti letošnímu plánu se zvyšují o 81 miliard korun. Pokud tomu situace bude přát, přijde vláda na jaře s plánem jak růst výdajů státu omezit, dodal, když představoval návrh rozpočtu na příští rok.

Vláda se v žádném případě nevzdává jednoho ze svých hlavních cílů, který slíbila voličům i Sněmovně. Je to snižování dluhu a celková konsolidace státních financí, popsal premiér. „Tyto plány jsme byli nuceni posunout a odložit kvůli důsledkům války na Ukrajině. Pokud se ale ekonomická rozpočtová situace v průběhu příštího jara bude vyvíjet alespoň trochu uspokojivě, přijdeme s akčním plánem, jak růst výdajů našeho státu razantně a zcela systematicky krotit,“ slíbil premiér. „Zdravý a nezadlužený efektivně fungující stát zůstává naším hlavním cílem,“ prohlásil.

Fiala řekl, že vláda občanům i firmám kompenzuje dopady vysokých cen elektřiny a plynu, platí výdaje spojené s pomocí uprchlíkům, navyšuje investice do vnitřní i vnější bezpečnosti. Rizika, kterým stát čelí, se skokově zvýšila, varoval. „Rusko nás každý den vydírá a my musíme narychlo a draze shánět alternativní suroviny a zajistit České republice dostatek energií na příští roky,“ řekl premiér. Na pomoc s cenami energií podle něj půjde z rozpočtu celkem 200 miliard korun. Z toho 100 miliard má směřovat na kompenzace za stanovení maximálních cen energií. Zbylá částka pak bude směřovat například na valorizace důchodů, příspěvek na bydlení nebo na odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií.

Na příjmové straně podle Schillerové pomáhá kabinetu inflace, kterou vláda podle ní „nechala utrhnout ze řetězu“. Bývalá ministryně financí také upozornila na to, že očekávané příjmy celkem za 150 miliard korun nejsou kryty platnou legislativou. „Je to v rozporu s běžným procesem přípravy návrhu státního rozpočtu,“ míní Schillerová. K těmto penězům patří i předpokládaných 85 miliard korun z daně z mimořádných zisků. Předsedkyně frakce ANO v této souvislosti poukazovala na to, že koalice se zatím nedokázala shodnout na konečných parametrech této daně, mluvila o „chaosu a parodii v přímém přenosu“. V případě výdajů se Schillerová pozastavila nad snížením podílu peněz na výzkum, vývoj a inovace.