„Je smutné, že se to nezlepší“. Nejhorší rozpočet v Evropě má Česko

Tuzemský veřejný dluh dosáhl koncem prvního pololetí 2,793 bilionu korun. Česko se tak udrželo v čele evropských zemí, kterým dluh roste nejrychleji. Příští rok to nebude lepší, shodují se experti Národní rozpočtové rady a hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Eurostat koncem minulého týdne upřesnil, že loni veřejný dluh Česka vzrostl meziročně o 4,3 procenta HDP, tedy nejrychleji v EU. S výjimkou dalších pěti zemí se přitom ostatním státům podařilo dluh snížit, hlavně díky tomu, že jejich ekonomika rostla rychleji než závazky. Bruselští statistici k tomu doplnili, že také ve druhém čtvrtletí roku 2022 patřilo Česko do skupiny čtyř zemí, kterým dluh dále rostl. Nárůst o 0,9 procenta HDP byl po Rumunsku nejvyšší.

„Do špatné bilance se dostáváme, když se nasčítá populismus předchozí vlády a vynucená pomoc současné vlády proti drahým energiím. Co je ještě horší, veřejnost by vládě takový schodek tolerovala, kdyby byla pomoc dobře vymyšlená. To ale neplatí u domácností ani u podniků,“ míní David Marek.