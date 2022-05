Ochrana proti inflaci selhala. Češi přišli ve fondech o miliardy korun

Největší pokles majetku zaznamenaly fondy smíšené (ty kombinují investice do termínovaných vkladů, dluhopisů a akcií na kapitálovém trhu nebo do otevřených podílových fondů), a to o sedm miliard korun, následovány fondy akciovými, rovněž se sedmi miliardami. Čtvrtletní nárůst naopak zaznamenaly fondy dluhopisové o šest miliard korun a fondy nemovitostní o dvě miliardy korun.