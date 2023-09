Pozor na investiční událost roku. Na burzu jde vývojář miliard čipů

Vstup Arm na burzu by měl zároveň představovat největší primární veřejnou nabídku (IPO) akcií za poslední dva roky a mohl by současně přivést zpět k životu aktuálně skomírající trh s primárními emisemi akcií. Několik významných start-upů totiž za poslední rok odložilo plány na prodej akcií na burze kvůli přílišnému kolísání cen.

Společnost Arm se sídlem v britském univerzitním městě Cambridge je již řadu let označována za „britský technologický klenot“. V roce 2016 ji za 32 miliard dolarů koupila zmíněná SoftBank. O šest let později se pak firmu pokusil koupit technologický gigant Nvidia za přibližně 40 miliard dolarů. Obě společnosti nakonec od obchodu ustoupily kvůli odporu antimonopolních úřadů.

Obchodování bude probíhat nakonec pouze na burze v USA. Hlavními argumenty mají být hlubší investiční základna a atraktivnější ocenění v USA, popisuje agentura Bloomberg . Zakladatel SoftBank Masajoši Son však do budoucna možnost sekundárního úpisu v Londýně nevyloučil.

Drobní investoři, kteří se tento týden chystají poprvé vrhnout na očekávaný vstup firmy na burzu, by měli být opatrní, píše agentura Reuters . S vidinou lákavé investice se totiž často spálí.

Vzhledem k tomu, že drobní investoři drží jednotlivé akcie v průměru méně než rok, nedávná historie naznačuje, že by mohli přijít o peníze. Údaje Reuters ukazují, že z deseti největších amerických IPO za poslední čtyři roky hned osm akcií firem vykazuje záporný výnos oproti závěrečné ceně z prvního dne obchodování (viz tabulka níže).

„Jsou technologickým lídrem a v mnoha odvětvích se jim daří velmi dobře. Podíl této firmy na trhu je tak dominantní, že v podstatě je to trh sám o sobě. Arm bude určitě těžit z toho, že poptávka po procesorech stále roste,“ uvedl pro portál Morningstar Nick Einhorn, ředitel výzkumu ve společnosti Renaissance Capital.

Navzdory obavám z vysoké angažovanosti společnosti v Číně, kde Arm generuje zhruba čtvrtinu tržeb, jde stále o nejžhavější IPO letošního roku, neboť britský čipař se hodlá svézt na vlně umělé inteligence. „Umělá inteligence bude všude a všechno poběží na Armu,“ řekl podle listu Financial Times potenciálním investorům Rene Haas, šéf SoftBank.

Společnost Nvidia podle některých zahraničních zdrojů jedná se společností Arm o tom, že by se během primární nabídky akcií stala takzvanou kotvou investorů. Tou se myslí investor, který se zaváže koupit velký podíl akcií společnosti, která vstupuje na burzu. Tím se zvyšuje důvěra a zájem ostatních investorů o danou nabídku.

A právě o tuto pozici usiluje Nvidia, která je zákazníkem a partnerem britského čipaře. Pokud by se jí podařilo získat větší podíl, měla by blíže nejen k technologiím Arm, ale i k jejím zákazníkům, což by jí poskytlo značnou konkurenční výhodu.