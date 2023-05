Benzin příliš nezdraží, odhadují experti. Více je děsí konec ropovodu Družba

„Myslím si, že cena se nyní vrátila do normálu. Jak dlouho to ale bude trvat, je náročné odhadnout. Nepředpokládám ale, že by ještě rapidně klesala,“ míní Ivan Indráček z Unie nezávislých petrolejářů. Podle něj s cenou hýbou dvě velké ekonomiky světa – Spojené státy a Čína, kde se situace na trhu s palivy poslední týdny neustále proměňuje.

Experti potvrzují Indráčkova slova a neočekávají na nadcházející letní měsíce žádné prudké kolísání cen. Problém by Česko mělo v případě, že by se uzavřel ropovod Družba, který má ovšem ze sankcí výjimku. „Do dvou let se očekává, že se naprosto zbavíme závislosti na ruské ropě, nicméně pokud by Rusko odstřihlo Družbu, tak zvládneme pokrýt pouze půlroční spotřebu,“ varuje Loula.