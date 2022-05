Snížení spotřební daně se na stojanech pump nemusí vůbec projevit

Snížení spotřební daně se projeví také v DPH, výsledná cena za litr by mohla být podle Ministerstva financí i o 1,8 koruny na litr nižší. Zároveň ale cena pohonných hmot v posledních dvou týdnech prudce roste a je tedy možné, že pokud by rostla i nadále, nemusí se ono zlevnění v koncové ceně paliva vůbec projevit.

Pravděpodobně více než na běžné spotřebitele bude mít opatření dopad na dopravce. Z průzkumu ČESMAD vyplývá, že pouze 18,4 procenta dopravců se podařilo promítnout vysoké ceny paliva do nákladů, čtvrtině z nich se to naopak nepovedlo vůbec.

„Z dlouhodobého hlediska to vítáme, nárůst ceny pohonných hmot to ale samozřejmě nekompenzuje, v takovém případě by se musela daň blížit nule a to ani není technicky možné,“ říká Melzer.