Chtěl si půjčit 910 milionů, a přitom krachoval. Správce útočí na Mičku

Případ zkrachovalého podnikatele s módou Michala Mičky míří rok po krachu do finále. Městský soud v Praze bude nyní rozhodovat o tom, zda mu schválí oddlužení. Mička, který ovládal firmy jako Pietro Filipi či Kara, by tak po několika letech splácení mohl být osvobozen od svých stamilionových dluhů.

Tyto dluhy přitom v roce 2020 dál zvyšoval, i když věděl, že je nebude schopen splácet. Vyplývá to ze zprávy o přezkumu a zprávy pro oddlužení, které jeho insolvenční správce poslal Městskému soudu v Praze a SZ Byznys je má k dispozici.

„Dlužník (Michal Mička, pozn. red.) pro rok 2020 předpokládal zajištění dalších externích zdrojů ve výši 910 milionů korun. Není zcela zřejmé, jak se uvedená predikce promítá do jeho cash flow plánu, ale uvedený předpoklad v porovnání s realitou nebyl zjevně realistický,“ uvádí ve zprávě insolvenční správce Jan Mašek z kanceláře AZ – insolvence.

„K tíži dlužníka lze klást, že v minulosti opakovaně chybně alokoval prostředky získané od věřitelů do projektů, jejichž realizace představovala ztrátu v řádech desítek milionů. Dlužník tak projevil v této oblasti opakovaně chybný podnikatelský úsudek,“ uvádí Mašek. Zejména se jednalo o investice do firem jako poradenská společnost AIDO Invest či realitní projekt Libovka.

„Insolvenční správce má za to, že shora uvedené skutečnosti ve vzájemných souvislostech mohou vést k závěru, že dlužník svým oddlužením sleduje nepoctivý záměr,“ končí svou zprávu pro soud Mašek.

Samotný Mička dnes pracuje na živnostenský list pro brněnskou firmu Albra Finance, kde si měsíčně účtuje 50 tisíc korun. Podle návrhu insolvenčního správce by měl měsíčně splácet 30 tisíc korun. Společně se zpeněžením majetkové podstaty, jejíž hlavní položkou jsou Mičkovy pohledávky vůči vlastním firmám, by tak měl během několika let zaplatit zhruba šest milionů korun.