Fed krotí optimismus investorů: Sazby mohou ještě výš

Zatímco boj s inflací v roce 1982 vedl ve Spojených státech k recesi, dnes se zdá být situace příznivější. Existuje reálná možnost, že přísná měnová politika Fedu dokáže inflaci snížit na cílená dvě procenta a nezaměstnanost zároveň udržet na uzdě. To by přineslo ekonomickou hantýrkou takzvané „měkké přistání“ neboli vyhnutí se recesi.

V říjnu vzrostla průměrná hodinová mzda v USA oproti září o 0,2 procenta na 34 dolarů (781 Kč, v Česku činí průměrná hodinová mzda zhruba 320 Kč), přičemž analytici počítali s mírně rychlejším růstem. „Potvrzuje to názor, že Fed už by neměl úrokové sazby zvyšovat,“ řekl k údajům analytik Ronald Temple ze společnosti Lazard.

„Investoři se podle nás po říjnovém reportu ujistí v přesvědčení, že další růst sazeb Fedu je mimo hru. Naplno se tak opět dostávají do hry spekulace na termín, kdy uvidíme kýženou otočku směrem dolů. Samozřejmě by nebylo úplně dobré, pokud by se trh práce začal rychle zhoršovat. To však prověří až další měsíce,“ vyhodnocuje čerstvá data akciový analytik Tomáš Vlk z Patria Finance.