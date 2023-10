Do jakých akcií investují Češi: Věří ČEZ, ale slyší i na dividendy z Ameriky

Akcie Tesly mají čeští investoři v oblibě. Kdo do nich investoval na začátku covidu, těší se z více než osminásobného zhodnocení.

Jeden z největších tuzemských obchodníků s cennými papíry Patria Finance uvádí, že s podílem kolem 60 procent investicím u jejich klientů vládnou tituly ze Spojených států, přičemž na čele žebříčku se nachází silná technologická jména. Do tuzemských titulů pak investuje přibližně čtvrtina jejich klientů, nejvíce do ČEZ. Hned v závěsu jsou banky obchodované na pražské burze.

V žebříčku XTB pak můžeme najít kromě technologických titulů i realitní investiční fondy, které kumulují kapitál za účelem investice do nemovitostí (takzvané REIT – Real Estate Investment Trust). Jde konkrétně o společnosti Realty Income a WP Carey.

Kromě samotných akcií mají čeští investoři v oblibě rovněž burzovně obchodované fondy známé pod zkratkou ETF, které kopírují cenu určitého aktiva. Tím je v nejčastěji akciový index. U Patria Finance vedou investice skrze ETF do klíčových amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq. Ty jsou následovány investicí do ETF globálního akciového indexu MSCI World a investicí do indexu rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets.