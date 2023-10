Dluhopisy USA nabízí atraktivní výnos. Koupit je může i drobný český investor

Americké státní dluhopisy patří mezi jedny z nejbezpečnějších investic na světě. Cenné papíry totiž vydává americká vláda, která tím získává finanční prostředky na své aktivity. Investorům za to vrátí jistinu obohacenou o výnos, který se liší podle doby splatnosti dluhopisu.

To vše vede k rychlému zlevňování státních dluhopisů USA, což je provázeno růstem výnosů. V současné době dosahují výnosy desetiletých amerických vládních dluhopisů kolem 4,5 procenta, což jsou nejvyšší úrovně od roku 2007. Obdobným vývojem prochází také dvacetileté cenné papíry, jejichž výnos se už dokázal přehoupnout nad pětiprocentní hranici.

Podle dluhopisového odborníka Dušana Vaškovice z finanční skupiny Roklen jde o pohyb, který nikdo ještě před rokem nečekal a který zaskočil spoustu ostřílených hráčů. „Je to vidět na komentářích a doporučeních analytiků, kteří již několikrát označili cenové dno trhu, ale to zatím nikdy nevydrželo. Z dlouhodobého hlediska se neděje nic zvláštního, podobné výnosy jsme mohli vidět před rokem 2008,“ říká Vaškovic pro SZ Byznys.

„Nejlepší je oslovit vašeho brokera nebo banku. Měly by to umět všechny české banky,“ radí Vaškovic z Roklenu.

Nákup amerických dluhopisů svým klientům umožňuje například obchodník s cennými papíry Patria Finance, který momentálně registruje zvýšenou poptávku po dluhopisech s delší splatností a fixním kupónem. To znamená, že investor ví předem, jaký bude dostávat úrok a kolik peněz dostane zpět na konci doby splatnosti.

Otázka pro drobného investora zní, kdy americké bondy nakoupit. Dluhopisový odborník Vaškovic z Roklenu se domnívá, že současné úrovně jsou lákavé, zejména pokud investor zamýšlí dluhopisy držet do jejich splatnosti.

Při nákupu amerických státních dluhopisů je třeba brát v úvahu i kurzové riziko, které může vzniknout v důsledku změn kurzu mezi korunou a americkým dolarem, a to jak při nákupu těchto dluhopisů, tak následně při jejich prodeji. Americké dluhopisy se totiž logicky obchodují v dolarech.

Pokud se například směnný kurz během investice nepříznivě změní, tedy koruna proti dolaru posílí, může to znamenat, že při návratu peněz do českých korun bude mít český investor méně, než původně investoval. Platí to také naopak, pokud dluhopisy obchodník prodá a koruna bude vůči americké měně na slabších úrovních než v době nákupu, bude obohacen o kurzový zisk.