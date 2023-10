Válka vyhnala cenu ropy. Češi se zatím zdražení bát nemusejí

„Nejde ani tak o samotný konflikt mezi Izraelem a Hamásem, neboť u tohoto konfliktu nejsou prakticky ohrožena žádná naleziště ropy. Trh se však obává, že se napětí přesune i do dalších zemí Blízkého východu. Pokud by byl do konfliktu nějakým způsobem vtažen Írán, mohla by ropa zdražovat i o desítky dolarů,“ říká pro SZ Byznys analytik Jiří Tyleček z brokerské společnosti XTB. Tím by mohly vzrůst i ceny tuzemských pohonných hmot.