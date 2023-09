Benzin a nafta dál podraží. Rusko omezilo vývoz pohonných hmot

Rusko zavedlo dočasná omezení pro export benzinu a nafty, aby tak stabilizovalo situaci na domácím trhu. Oznámila to ruská vláda, neposkytla však žádné podrobnosti k tomu, jak budou omezení fungovat. Ministerstvo energetiky v samostatné zprávě uvedlo, že zabrání nepovolenému „šedému“ vývozu motorových paliv, uvedla agentura Reuters.

Ačkoli Česko pohonné hmoty přímo z Ruska nedováží, i tak se ho opatření dotkne. „Problém je, že Rusko vyváží pohonné hmoty do Indie a do Turecka a my dovážíme z těchto zemí jejich benzin a naftu. Ve chvíli, kdy nebudou mít dostatek importu z Ruska pro sebe, budou omezovat dodávky pro nás,“ říká Ivan Indráček ze Svazu nezávislých petrolejářů.