Benzin i nafta zdražují. Cenu zvedá i hra se strachem

Barel ropy nyní stojí tolik, co před rokem v listopadu. Ve čtvrtek se jeho cena dostala přes 94 dolarů. Do ceny promlouvá řada faktorů a podle portfolio manažera Amundi Petra Zajíce tvoří 40 procent ceny pohonných hmot ceny samotné výchozí suroviny – ropy, 40 procent slabší koruna a 20 procent marže v řetězci.

„Celková bilance těžby ropy na světě je tím částečně zasažena. Obchodníci s ropou to překládají tak, že ropy bude málo, a tak ji začínají nakupovat a podepisovat kontrakty na větší množství, aby měli jistotu, že ropu budou mít. Obecně to tlačí cenu nahoru,“ vysvětluje Ivan Indráček z Unie nezávislých petrolejářů.

Přestože se těžaři snaží dosáhnout na co největší zisky, záměrem Saúdské Arábie není utahovat kohouty natolik, aby se za půl roku prodával barel za 120 nebo 150 dolarů. Vrchol se podle Indráčka pohybuje mezi 80 a 95 dolary za barel. „Ve finále by na tom země prodělala, protože by na trh přišli noví hráči. Ropy by bylo více a ceny by padaly dolů,“ vysvětluje.