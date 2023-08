Data ukázala, kolik si řidiči připlatili za naftu. Další náraz ještě přijde

Češi od úterý tankují dražší naftu. Její cena na totemech čerpacích stanic od pondělí vzrostla o 71 haléřů, nikoli o 1,5 Kč, jak se po vrácení spotřební daně na původní úroveň předpokládalo.

Nákupní cena nafty však v posledním měsíci rostla. Dalšího zdražení se obává i Ivan Indráček z Unie nezávislých petrolejářů. „Od poloviny července roste cena nafty na burze v Rotterdamu. Ke včerejšku vzrostla o tři koruny a jen za včerejšek o 50 haléřů. To samozřejmě nemusí být trvalý trend. Znamená to ale, že čerpací stanice bez ohledu na to, co se stalo se spotřební daní, by měly zvýšit cenu o tři koruny,“ říká.

Navýšení nákupních cen čerpací stanice do koncových částek promítly za poslední měsíc zdražením o korunu až korunu dvacet. Zohlednily tak ani ne polovinu nárůstu na burze. „Jejich ceny na českém trhu s Rotterdamem významně korelují. Lze proto předpokládat, že budou dál zdražovat,“ popisuje Indráček.

Hlavní příčinou růstu cen podle Indráčka byl stav zásob pohonných hmot v USA. V Evropě je sice běžné mít rezervy na 90 dní dopředu, ve Spojených státech jsou však pravidla mírnější. „Teď jsou jejich hmotné rezervy na minimu. USA v době velkého růstu cen po začátku války na Ukrajině uvolnily jejich část, aby tlačily cenu dolů. Ukázalo se, že zásoby jsou malé, a nastala panika, na kterou trhy reagovaly.“

Zároveň rostla americká ekonomika a s ní i spotřeba paliv. Na druhou stranu však přišla kompenzace z Číny, jejíž hospodářství naopak nedosáhlo takového růstu, jak se předpokládalo.

V posledních dnech roste cena ropy, nikoli jen motorových paliv. Její zdražení se následně propisuje do cen pohonných hmot. „Snižování těžby ropy má vliv na její cenu a ti, kteří vyrábějí pohonné hmoty, ji budou nakupovat už teď, protože ropa bude do budoucna dražší. To také tlačí cenu nahoru,“ popisuje Indráček.